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اجتمعت اللجنة العليا التنفيذية لمبادرة مصر بلا غرقى برئاسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بديوان عام الوزارة؛ لمناقشة الخطة التنفيذية للمبادرة خلال الفترة المقبلة. تناول اللقاء استعراض التطورات المتعلقة بتفعيل أكواد تأمين المسطحات المائية على جميع حمامات السباحة، والشواطئ على مستوى مصر ، بجانب توضيح كيفية وضع لوائح وشروط ملزمة لشركات الإنقاذ واستخراج رخصه فنية لجميع الشركات التي تعمل في مجال الإنقاذ. كما تطرق اللقاء إلى دراسة كيفية تأمين شاطيء النخيل حتى يكون شاطيء الأمان و نموذج لباقي الشواطيء، فضلاً عن مناقشة وضع قانون بحظر، وتجريم السباحة بنهر النيل والمصارف والتي تحد بشكل كبير من الغرق. وأكد الدكتور أشرف صبحي أهمية مبادرة مصر بلا غرقى لحماية النشء والشباب، والعمل على توعيتهم، وتنمية مهاراتهم في السباحة، إضافة إلى اتخاذ الخطوات التنفيذية المتعلقة بتأمين المسطحات المائية بالتعاون مع الجهات المعنية. حضر الاجتماع قيادات الوزارة وأعضاء اللجنه العليا للمبادرة، منهم الدكتور احمد الشيخ المدير التنفيذي للمجلس القومي للرياضة، الدكتور عمرو الحداد مساعد الوزير، الدكتورة سونيا عبدالوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، الاستاذ حسن خلف مدير الإدارة المالية، الدكتورة غادة جمال مدير الإدارة العامة للقاعدة الشعبية ، الدكتور احمد جمعه معاون الوزير، والكابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحاد المصري للغوص والانقاذ، الدكتور حازم الروبي منسق عام مبادرة مصر بلا غرقى، واللواء محمد امين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغوص والانقاذ، والدكتور هشام ربيع رئيس لجنة الاختبارات بالاتحاد المصري للغوص والانقاذ، والسادة ممثلي الوزارات، العقيد دكتور خالد سمير وزارة الدفاع، والعميد ايمن فؤاد وزارة الداخلية، والدكتورة سامية سامي وزارة السياحة، والعميد شريف زهران وزارة التنمية المحلية، والدكتور احمد متولي وزارة التعليم العالي، ومن الأمانة الفنية محمد منصور، وأسامة ممدوح وتم إقرار عقد اجتماع يوم الاربعاء المقبل لدراسة والانتهاء من أكواد تأمين المسطحات المائية للبدء في تعميمها.