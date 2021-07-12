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"إنفاذ" يشرف على مزادين علنيينِ للمنقولات من الإبل والخيول

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"إنفاذ" يشرف على مزادين علنيينِ للمنقولات من الإبل والخيول "إنفاذ" يشرف على مزادين علنيينِ للمنقولات من الإبل والخيول
يعدّ بيت الخبرة المختص في تصفية الأصول من العقارات والمنقولات

يشرف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" على مزادين علنيينِ للمنقولات من الإبل والخيول، تتمثل في "مزاد نخبة النوادر للإبل" المقام على 46 من الإبل للبيع (جملة) بمزاد حضوري في شرق مدينة الرياض، و"مزاد أبو عبيد للخيول" الذي يستعرض 7 من خيول (مسابقات القفز) بمزاد منقولات حضوري يقام بمدينة الرياض.

وكان المركز قد أشرف على العديد من مزادات المنقولات، تمثلت في: مزاد السيارات، حيث بيعت 75 سيارة، ومزاد جنيهات الذهب، الذي استعرض 125 جنيهًا سعوديًا و25 جورج من الذهب، بالإضافة إلى استعراض وبيع عدد 408 قطع من الأجهزة والمعدات والأثاث.

ويعد مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" بيت الخبرة المختص في الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات، التي يُسند إليه بيعها من الجهات القضائية أو القطاع الخاص أو التركات الخاصة، وذلك من خلال تعيين الخبراء ومزودي الخدمات من الجهات المختصة بالتقييم والتسويق وإدارة الأملاك وحراستها وحصرها، عن طريق طرحها عبر المنصة الإلكترونية (infath.sa) بكل شفافية وتنافسية، بما يسهم في الحفاظ على قيم الأصول وتسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق القيمة العدلية والاقتصادية التي يضطلع المركز بها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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