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بالصور.. "الشؤون الإسلامية" و"السبيعي الخيرية" توقعان مذكرة تعاون مشترك

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لتفعيل دور القطاع غير الربحي وتعزيز وتطوير ودعم أطر التعاون بين الطرفين

بالصور..

وقع معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ورئيس مجلس إدارة بنك البلاد نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة محمد السبيعي وأولاده الخيرية "غُروس" ناصر السبيعي، اليوم, مذكرة تعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتفعيل دور القطاع غير الربحي؛ وتعزيز وتطوير ودعم أطر التعاون المثمر بين الطرفين؛ تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.
وتشمل المذكرة مجالات التعاون في تعليم القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، والاستضافة في الحج والعمرة، وإنشاء وترميم وصيانة ونظافة المساجد والمدارس والمراكز الإسلامية، والمسابقات والمناشط والبرامج الدعوية، والتدريب والتطوير، والطباعة والنشر والترجمة.
ويأتي توقيع هذه المذكرة لتعميق الشراكة بين وزارة الشؤون الإسلامية مع القطاع غير الربحي؛ لدعم برامج ومشاريع الوزارة بما يحقيق الرسالة والأهداف العامة للمشروعات التطويرية والبرامج المجتمعية التي تحقق الرؤى المشتركة لخدمة العمل الإسلامي بمختلف مجالاته، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

بالصور..

بالصور..

بالصور..

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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