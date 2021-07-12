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"السياحة": مخالفات بمنشآت الحجر المؤسسي و600 ألف ريال غرامة للمخالفين

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"السياحة": مخالفات بمنشآت الحجر المؤسسي و600 ألف ريال غرامة للمخالفين "السياحة": مخالفات بمنشآت الحجر المؤسسي و600 ألف ريال غرامة للمخالفين
حملات مكثفة للرقابة المتتالية

وقعت وزارة السياحة عقوبات مالية على مخالفين بمنشآت الحجر الصحي المؤسسي بغرامات تجاوزت 600 ألف ريال
ونشرت وزارة السياحة عبر حسابها على تويتر أنها قررت تكثيف حملاتها الرقابية على منشآت الحجر الصحي المؤسسي.
يذكر الهيئة العامة للطيران المدني بالتعاون مع وزارة السياحة والصحة أصدرت الدليل الإرشادي للمسافرين من غير المواطنين السعوديين والفئات المستثناة غير المحصنة والقادمين من الدول التي لم يعلق القدوم منها ومدته 7 أيام من الدول المسموح لها بطريقة الحجر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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