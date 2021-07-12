"البيئة" تفسح 68 ألف رأس من الماشية خلال ذي القعدة

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ضمن خطة الوزارة لتغطية طلب السوق المحلي وموسم الحج

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن فسح أكثر من 680000 رأس من الماشية خلال الفترة من 1 ذي القعدة حتى 1 ذي الحجه الجاري، وذلك ضمن خطة الوزارة لتغطية طلب السوق المحلي وموسم الحج للعام الحالي.

وأوضح المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي أن الإرساليات المفسوحة الواردة للمملكة عن طريق ميناء جدة الإسلامي، توزعت بين 665606 رؤوس من الغنم، 7412 جملًا، 6741 رأسًا من الأبقار حيث بلغت الإرساليات الحيوانية المفسوحة حوالي 680000 رأس من الماشية حتى حينه، وقد بلغ إجمالي الحيوانات المحلية المفسوحة عبر فرق الحج البيطرية بمنافذ العاصمة المقدسة من تاريخ 13 حتى حينه حوالي 135869 رأسًا من الماشية .

وأفاد "الغامدي" أن هناك 3 فِرَق في منافذ العاصمة المقدسة من يوم 13 من ذي القعدة الماضي، في (الكعكية، النوارية، البهيتة)، بكوادر متخصصة من الأطباء البيطريين ومساعدين بيطريين وإداريين، تعمل على مدار الساعة لمنع دخول أي أغنام إلا بعد التأكد من مصدرها وسلامتها، حيث تقوم بالفحص البيطري على المواشي وسحب العينات، ورصد المخالفات الخاصة بنظام الثروة الحيوانية والرفق بالحيوان والحجر البيطري، والتأكد من صلاحية شهادة النقل والفسح، والتأكد من صلاحية شهادة الخروج للمواشي بعد نهاية ذي الحجة، وتسجيل أعداد المواشي بعد نهاية ذي الحجة، فيما كلفت أربع فِرَق بيطرية ميدانية لأسواق الأنعام والطوارئ والمساندة ولإمارة منطقة مكة المكرمة، وأبلغ جميع مستوردي المواشي والمربين بمنافذ العاصمة المقدسة المعتمدة لدخول المواشي الحية لهذا العام.

ونوهت الوزارة بأنه للكشف داخل حظائر موردي ومربي الماشية التواصل مع الفرق الميدانية على الأرقام التالية: (0515417946، 0515417947) للحصول على الشهادة الصحية بعد استيفاء شروط الكشف عليها ولفسحها عبر المنافذ، وذلك ضمن جهود الوزارة للتأكد من خلو الحيوانات من الأمراض قبل دخولها مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال موسم الحج.