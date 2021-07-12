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"متمم" يناقش نتائج تقرير مشاورات المادة الرابعة الخاص بالمملكة لـ 2021

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"متمم" يناقش نتائج تقرير مشاورات المادة الرابعة الخاص بالمملكة لـ 2021 "متمم" يناقش نتائج تقرير مشاورات المادة الرابعة الخاص بالمملكة لـ 2021
في لقاء افتراضي.. بمشاركة مساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية

يعقد مركز التواصل والمعرفة المالية "متمم"، مساء اليوم، لقاءً افتراضيًا يناقش نتائج تقرير مشاورات المادة الرابعة الخاص بالمملكة العربية للعام 2021م، بمشاركة مساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية عبدالعزيز الرشيد، ومدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي الدكتور جهاد أزعور، ووكيل وزارة المالية للشؤون الدولية الدكتور رياض الخرّيف، ورئيس بعثة صندوق النقد الدولي للمملكة العربية السعودية تيم كالين، فيما تديره مستشارة التواصل ريما المديرس.

ويأتي اللقاء مصاحبًا لنشر صندوق النقد الدولي تقرير مشاورات المادة الرابعة الخاص بالمملكة للعام 2021م، الذي سلّط الضوء على كثير من الجوانب الإيجابية للاقتصاد السعودي، متوقعاً استمرار مؤشراته الإيجابية بفضل الإصلاحات التي تمت وفقًا لرؤية المملكة 2030 والعودة القوية للنشاط الاقتصادي في منتصف العام 2020م ونموه في بداية العام2021م.

ويمكن متابعة اللقاء عبر حساب مركز التواصل والمعرفة المالية على تويتر @CFKC_KSA الساعة 7 مساءً.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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