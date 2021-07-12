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عون: الاستشارات النيابية لتسمية رئيس حكومة جديد في موعدها
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الاثنين 26 يوليو 2021 04:52 صباحاً
محافظ الجيزة: إحلال وتجديد خط مياه بشارع النيل السياحي بتكلفة 4.5 مليون جنيه
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الاثنين 26 يوليو 2021 04:15 صباحاً
أنشطة ثقافية وفنية احتفالا بثورة 23 يوليو بثقافة الجيزة
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الاثنين 26 يوليو 2021 04:15 صباحاً
أنشطة ثقافية وفنية بثقافة الأقصر
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الاثنين 26 يوليو 2021 04:15 صباحاً
نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الرصف في البدرشين (صور)
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الاثنين 26 يوليو 2021 04:15 صباحاً
أولمبياد طوكيو 2020.. ندي حافظ تودع منافسات السلاح من دور الـ32
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الاثنين 26 يوليو 2021 04:15 صباحاً
الجيزة: إزالة أكشاك مخالفة أسفل كوبري المنيب وتعديات بأحياء العمرانية وشمال والبدرشين
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الاثنين 26 يوليو 2021 04:01 صباحاً
«الصحة»: تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و6 حالات وفاة
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الاثنين 26 يوليو 2021 04:01 صباحاً
الجيش التونسي يمنع راشد الغنوشي من دخول مبنى البرلمان
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الاثنين 26 يوليو 2021 04:01 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
عشرات القتلى شمال الهند بسبب صواعق البرق في عواصف رعدية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الاثنين 12 يوليو 2021 03:31 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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