جامعة قناة السويس تناقش رقمنة الكتب الدراسية

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بعد صدور قرار المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بأن العام الجامعى الجديد 2021- 2022، سيكون نهاية الكتاب الجامعى، وبدء تحويله لكتاب إلكترونى، تماشيا مع خطة الدولة لرقمنة مؤسساتها ومصالحها الحكومية، تيسيرا على الطالب خاصة، والمواطن بشكل عام.

أكد الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس، على ضرورة الالتزام بما ورد باجتماع المجلس الأعلي للجامعات بإرسال تقرير شامل حول الإجراءات التي تم اتخاذها الجامعة والكلياتها التي انتهت من تحويل كتبها إلى إلكترونية حتى الآن، بالإضافة إلى المدد الزمنية للانتهاء من عملية التحويل قبل بداية العام الدراسى الجديد في جميع الكليات بجامعة قناة السويس حيث إنها ضمن خطة الحكومة في التحول الرقمى في كافة المؤسسات والجهات الحكومية خلال المرحلة المقبلة.

وقام الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون التعليم والطلاب اليوم الإثنين الموافق ١٢ يوليو بعقد اجتماع لمناقشة إجراءات رقمنة الكتاب الجامعي. بحضور الدكتور عادل السعدني عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية والدكتورة داليا منصور عميد كلية الطب البيطري والدكتور مدحت صالح عميد كلية التربية والدكتور محمد أبوالعلا منسق البرامج المتميزه الجديدة بكلية التجارة. وتابع شقيدف آليات تطبق قرار المجلس الأعلى للجامعات مشددا على أن الأمر هام وعاجل ولابد من الإسراع في تنفيذا في أقرب وقت ممكن.