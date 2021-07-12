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«شباب القليوبية» تستكمل الأدوار التمهيدية من أوليمبياد الطفل المصري على ملاعب بنها (صور)

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تواصل مديرية الشباب والرياضة في القليوبية تنفيذ فعاليات النسخة الثالثة لألمبياد الطفل المصرى بالقليوبية ٢٠٢١، والتي تنفذ من خلال الإدارة المركزية للطلائع والإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة حيث تستكمل الأدوار التمهيدية على ملاعب مركز شباب مدينة بنها والنادى الرياضى.

الأدوار التمهيدية من أوليمبياد الطفل المصرى فى القليوبية

قال الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة أن النسخة الحالية من ألاوليمبياد تضم عدد أكبر من الألعاب المختلفة فاقت النسخ السابقة من كرة قدم خماسى وكرة سلة وكرة طائرة وكرة اليد وتنس الطاولة وكاراتيه وتايكوندو وكروجي وسباحة ومصارعة وملاكمة ورفع أثقال وجودو وألعاب القوى وعدو 100متر ووثب طويل ورمي جُلة.

الأدوار التمهيدية من أوليمبياد الطفل المصرى فى القليوبية

وتقام المنافسات بالمنشآت الشبابية والرياضية، مع تقديم جوائز مالية للحاصلين على المراكز الأولي في جميع الألعاب

اوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة ان أولمبياد الطفل المصري تهدف إلى التنافس في الألعاب الرياضية وفق المبادئ الأولمبية، وتنفيذ أنشطة ومسابقات رياضية أوليمبية للبنين والبنات لغرس قيمة التنافس وقيمة الولاء والانتماء، وتعزيز روح الإخاء والتعاون بين المشاركين لتحقيق هدف الفوز.

الأدوار التمهيدية من أوليمبياد الطفل المصرى فى القليوبية

كما يتم من خلالها اكتشاف المواهب المتميزة رياضياً باستهداف أكبر عدد من المشاركين بالمحافظة، وتنشئ علاقات صداقة واطيدة بين المشاركين.

الأدوار التمهيدية من أوليمبياد الطفل المصرى فى القليوبية

المصرى اليوم

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