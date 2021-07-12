نظراً لتدني حالته.. محافظ الفيوم يقرر غلق مجزر العزب الرئيسي وبدء تطويره

اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قرر غلق مجزر العزب الرئيسي بمركز الفيوم، بسبب سوء حالته الإنشائية، لافتاً أن المحافظ وجه بالبدء الفوري في أعمال تطويره ورفع كفاءته.
وأوضح المتحدث باسم محافظة الفيوم، أن عدداً من رواد وسائل التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو يشير إلى تدني حالة النظافة العامة بمجزر العزب الرئيسي، وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية، وعلى الفور وجه المحافظ بغلق المجزر لحين الانتهاء من أعمال رفع كفاءته وتطويره.
ومن جهته، قال الدكتور أيمن محمد عادل مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم، اإن أعمال تطوير المجازر تأتي في إطار خطة الدولة لرفع كفاءة وتطوير المجازر الحكومية على مستوى الجمهورية، وفى ضوء بروتوكول التعاون المشترك بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتمويل من وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
وأضاف، أن خطة الدولة في تطوير المجازر تشمل أيضاً تطوير مجزر قلمشاه بمركز اطسا بتمويل من وزارة التنمية المحلية، ومجزر سنورس بتمويل من الخطة الاستثمارية للمحافظة.