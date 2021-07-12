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نظراً لتدني حالته.. محافظ الفيوم يقرر غلق مجزر العزب الرئيسي وبدء تطويره

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نظراً لتدني حالته.. محافظ الفيوم يقرر غلق مجزر العزب الرئيسي وبدء تطويره نظراً لتدني حالته.. محافظ الفيوم يقرر غلق مجزر العزب الرئيسي وبدء تطويره

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قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قرر غلق مجزر العزب الرئيسي بمركز الفيوم، بسبب سوء حالته الإنشائية، لافتاً أن المحافظ وجه بالبدء الفوري في أعمال تطويره ورفع كفاءته.

وأوضح المتحدث باسم محافظة الفيوم، أن عدداً من رواد وسائل التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع يشير إلى تدني حالة النظافة العامة بمجزر العزب الرئيسي، وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية، وعلى الفور وجه المحافظ بغلق المجزر لحين الانتهاء من أعمال رفع كفاءته وتطويره.

ومن جهته، قال الدكتور أيمن محمد عادل مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم، اإن أعمال تطوير المجازر تأتي في إطار خطة الدولة لرفع كفاءة وتطوير المجازر الحكومية على مستوى الجمهورية، وفى ضوء بروتوكول التعاون المشترك بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتمويل من وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأضاف، أن خطة الدولة في تطوير المجازر تشمل أيضاً تطوير مجزر قلمشاه بمركز اطسا بتمويل من وزارة التنمية المحلية، ومجزر سنورس بتمويل من الخطة الاستثمارية للمحافظة.

المصرى اليوم

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