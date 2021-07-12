تفاصيل زيارة الوزير والسفير الصيني لمشروع القطار الكهربائي بالعاصمة الإدارية الجديدة

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تفقد الفريق مهندس كامل الوزير- وزير النقل يرافقه السفير الصينى بالقاهرة، لياو ليتشيانج ورئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق بتفقد مواقع العمل في مشروع القطار الكهربائي LRT ( السلام/ العاصمة الإدارية الجديدة/ العاشر من رمضان). وذلك استعداد لافتتاح المرحلتين الاولي والثانية في أكتوبر.

بدأت الجولة من محطة العبور حيث عقد الوزير والسفير الصيني اجتماعاً موسعاً مع مسئولي التحالف الصيني افيك /كريك المقاول الرئيسي لتنفيذ المشروع وبحضور الشركات المصرية الوطنية المنفذة للاعمال الانشائية للمشروع ( المحطات – الكباري- الانفاق – اعمال السكة والاسور- الورشة ) حيث تم التأكيد من الجانبين ضرورة زيادة عدد المعدات والعمالة بمواقع العمل وضرورة ترتيب أولويات وصول المعدات بناءاً على الخطة الزمنية لنهو الأعمال الاعتيادية وسرعة قيام تحالف افيك /كريك باستكمال كافة التوريدات الخاصة بالانظمة حيث تم توريد أعمدة الكاتنري وجاري تركيبها وهي الاعمدة التي تغذي القطار بالكهرباء حيث اكد الوزير على سرعة توريد باقي المعدات الكهروميكانيكية مع قيام الهيئة القومية للانفاق بإختبارها تمهيداً لتركيبها خاصه وان الأعمال الإنشائية للمحطات قد قاربت على الانتهاء استعداداً لوصول عدد 2 قطار منتصف أغسطس القادم تمهيداً لاختبارها وبدء التشغيل التجريبى لها كما تم التأكيد على ان تتم كافه هذه الاعمال بالتوازي مع استكمال تصنيع وتوريد القطارات حيث بلغت نسبة تنفيذ أعمال الوحدات المتحركة 55% كما أكد الوزير على عقد اجتماع تنسيقي يومي بين المنفذين للمشروع من الجانبين المصري والصيني بحضور استشاري المشروع ومدير المشروع لدفع معدلات التنفيذ لسرعة الإنجاز ليتم التشغيل التجريبي والافتتاح الرسمي للمرحلتين الاولى والثانية في التوقيتات المحددة.

وعقب الاجتماع تفقد وزير النقل والسفير الصيني بالقاهرة أعمال تنفيذ محطة العبور وتم الاطمئنان على معدلات التنفيذ.

بعدها تم تفقد باقي محطات المشروع والتي بلغت نسبة تنفيذها 89% وكذلك تفقد ورشة القطار الكهربائي الخفيف LRT والتي تضم 26 مبنى وبلغت نسبة تنفيذها 70% وكذلك كباري المشروع حيث يشتمل المشروع على عدد 4 كباري سيارات تم الانتهاء منها جميعاً وتشغيلها تجريبياً أمام حركة السيارات وهي كباري «الهايكستب والمستقبل 1والمستقبل 2 والشروق» بالإضافة إلى عدد 7 كباري لمسار القطار الكهربائي وصلت نسبة التنفيذ لعدد 6 كباري منها. 99.5 .% وهي «الإسماعيلية وجنيفا والروبيكي1و 2 والسويس والعاصمة 1 وجاري الانتهاء من كوبري العاصمة 2 كما يشتمل المشروع على عدد 3 أنفاق تم الإنتهاء من تنفيذها بنسبة100% وهي نفق سيارات عند حدائق العاصمة ونفقين لمسار القطار وهما»نيو هليوبوليس وبدر«كما بلغت نسبة التنفيذ الكلية للأعمال الإنشائية للمرحلتين الأولى والثانية (مدني- تشطيبات) 90% كما تفقد وزير النقل أعمال السكة التي بلغت نسبة إنجازها 46% بعدها تابع الوزير أعمال تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع والتي تشمل محطات: (العاصمة الإدارية 3- القيادة الاستراتيجية- المدينة الرياضية – المحطة المركزية التبادلية مع القطار الكهربائي السريع) وأشار وزير النقل إلى أهمية المشروع الذي يعتبر شريان تنمية جديد للمجتمعات العمرانية الجديدة (العبور – المستقبل – الشروق – هليوبوليس الجديدة – بدر – المنطقة الصناعية والعاشر من رمضان – العاصمة الإدارية الجديدة) كما أن القطار الكهربائي الخفيف LRT سيتبادل الخدمة مع الخط الثالث للمترو في محطة عدلي منصور ومع القطار الكهربائي السريع العين السخنة العلمين في المحطة المركزية ومع مونوريل العاصمة الإدارية في محطة مدينة الفنون والثقافة.

وفي تصريحات صحفيه على هامش الجوله اكد وزير النقل على ان هناك توجيهات من القياده السياسيه بتعظيم منظومه النقل في مصر والتوسع في انشاء وسائل النقل الجماعي الحديثة والمتطورة والصديقه للبيئة مثل المونوريل والقطار الكهربائي السريع والقطار الكهربائي الخفيف LRT لتسهيل تنقل المواطنين مشيراً إلى ان هذا المشروع الهام تنفذه الشركات المصريه بالتعاون مع الشركات الصينيه وان الفترة المقبلة ستشهد تطور كبير في زيادة معدلات التنفيذ للالكتروميكانيك والانظمة ومعدلات توريد المعدات والأجهزة القادمة من الصين.

لافتاً إلى أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بإنشاء مناطق انتطار بجانب كافة محطات القطار الكهربائي الخفيف والمونوريل تسهيلا على المواطنين مشيرا إلى ان عدد محطات المرحلتين الاولى والثانية يبلغ ١٢ محطة بطول ٧٠ كيلو متر تبدا من محطة عدلي منصور المركزية التبادلية الكبيرة، والتي ستضم مجمع نقل متكامل الخدمات، ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانا، والتي سيتم فيها تبادل الخدمة بين خمس وسائل نقل مختلفة، تشمل محطة لمترو الخط الثالث «تم افتتاحها وتشغيلها»، ومحطة للقطار الكهربائي الخفيف «LRT»، ومحطة للسكك الحديدية «القاهرة- السويس»، ومحطة للسوبرجيت، بالإضافة إلى الأتوبيس الترددي مشيراً إلى ان محطة بدر محطة تبادلية وسيتفرق منها قطاري LRT القطار الكهربائي الخفيف المتجه جنوباً إلى العاصمة والقطار الكهربائي الخفيف المتجه شمالاً إلى جنيفة وطريق الإسماعيلية ثم العاشر من رمضان.

وأضاف ان الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية قد وجه، بمد مسار القطار الكهربائي LRT إلى قلب مدينة العاشر من رمضان، وذلك لخدمة المواطنين القاطنين بمدينة العاشر من رمضان والمترددين عليها. ليصبح طول مسار القطار بالكامل إلى 103.3كم مشيرا إلى ان مصر تشهد نقله نوعيه كبيره وضخمه وشامله في جميع وسائل النقل والمواصلات في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وان المواطن سيجني ثمار هذا التطور الكبير في وسائل المواصلات قبل نهايه هذا العام بما يليق بمصر وبالجمهورية، الجديدة التي اعلن عنها فخامه الرئيس واكد الوزير ان العمل يجري على قدم وساق في وزارة النقل لتكون الوزارة عند حسن ظن فخامة الرئيس والحكومه المصريه وكافه الشعب المصري.