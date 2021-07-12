محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بعدد من مشروعات الطرق الجاري تطويرها في «الضواحى»

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عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ،اليوم الأثنين، اجتماعا، لمتابعة سير العمل في عدد من مشروعات الطرق الجارى تطويرها بنطاق حى الضواحى، وبصفة خاصة الطرق المؤدية من وإلى الميناء البرى الجديد، استعدادا للتشغيل التجريبى يوم الجمعة القادمة، جاء ذلك بحضور العميد محمد بصلة مدير إدارة مرور بورسعيد، والمهندسة إحسان بورما مدير عام مديرية الطرق والنقل ببورسعيد، والمهندسة ابتسام القشاوي مستشار الطرق بديوان عام المحافظة، والمهندسة هويدا شميس رئيس منطقة تعمير بورسعيد، والمقاولين القائمين على تنفيذ مشروعات الطرق.

واستعرض اللواء عادل الغضبان، الأعمال الجارية حاليا بعدد من مشروعات مديرية الطرق، وأهمها طرق البترول، والشاحنات والرحاب وعبدالرحمن شكرى، في إطار الطفرة الشاملة لتطوير الطرق والميادين بمحافظة بورسعيد.

وشدد «المحافظ» على التنسيق بين الجهات المسؤولة عن أعمال تطوير الطرق والمرور بالشكل الأمثل بما يضمن تحقيق أعلى درجة من السيولة المرورية وتيسير الحركة من وإلى الميناء البرى الجديد، والتأكيد على الاهتمام بوضع الإشارات المرورية واللوحات الارشادية، وتخطيط الشوارع، وتكثيف العمل على مدار الساعة لسرعة الانتهاء من أعمال التطوير الجارية.

وأكد المحافظ، أنه جارى الانتهاء قريبا من الأعمال القائمة الخاصة بتطوير الطرق الحيوية بالمحافظة، وذلك طبقا لمخطط المحافظة للارتقاء وإعادة تطوير الطرق الرئيسية والفرعية بما يتناسب مع طبيعة بورسعيد الحضارية ،ولتحقيق الانسابية في مختلف الطرق بالمحافظة، مؤكدا على متابعته المستمرة خلال الأيام المقبلة لسير العمل في المنطقة المحيطة بالميناء البرى الجديد للانتهاء من كافة التجهيزات اللازمة، مشيرا أن المنطقة شهدت مشروعات خدمية على أعلى مستوى لما تمثله من واجهة بورسعيد أمام زائريها.