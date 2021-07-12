«المعاهد الأزهرية» تتابع سير امتحانات «الاستاتيكا» لطلاب العلمي بالثانوية في المنيا

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تفقدت لجنة قطاع المعاهد الأزهرية، لجان امتحانات الثانوية الأزهرية بالمنيا، اليوم الاثنين، في امتحانات طلاب القسم العلمي امتحانهم في مادة «الاستاتيكا»

تتكون اللجنة من: سعيد فرج، عضو الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية، ومحمد محمود، عضو المكتب الفني برئاسة القطاع، برفقة محسن خالد حسن، الوكيل الثقافي، تفقدت اللجنة لجان بنين وفتيات الفكرية بأبوقرقاص، ولجان بنين وفتيات مغاغة، للاطمئنان على تهيئة المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات، والتأكد من الالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات، وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية امتحاناتهم في جو مناسب يوفر لهم الطمأنينة والراحة النفسية في ظل استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية والتطهير لجميع اللجان، للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأثنى الجميع على حسن الانضباط والالتزام في اللجنة، كذلك تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية داخل اللجان. فيما أجرى الدكتور أحمد محمد طلب، رئيس الإدارة المركزية، جولة مرورية بلجان بنين وفتيات ديرمواس العلمي، للاطمئنان على حسن سير العملية الامتحانية

خلال الجولة تم التأكد من التباعد بين الطلاب داخل اللجان، والتزام الجميع بالإجراءات الاحترازية كافة، وقياس درجة الحرارة للجميع قبل دخول اللجان، والاطمئنان على مستوى الامتحان، ومطابقته للمناهج المقررة، والتشديد على عدم اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان سواء مع الطلاب أو أي من المشاركين في أعمال الامتحانات، وبختام الجولة أثنى رئيس المنطقة على تطبيق جميع التعليمات التي تنظم أعمال الامتحانات، الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية باللجان.