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متحدث "الحج" لـ"سبق": استراتيجية منظومة خدمة ضيوف الرحمن مبنية على تطويع التقنية

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متحدث "الحج" لـ"سبق": استراتيجية منظومة خدمة ضيوف الرحمن مبنية على تطويع التقنية متحدث "الحج" لـ"سبق": استراتيجية منظومة خدمة ضيوف الرحمن مبنية على تطويع التقنية
مسار هذا العام راعى متطلبات الإجراءات الصحية والتوسع في عملية الربط الإلكتروني

متحدث

أكد متحدث وزارة الحج والعمرة هشام سعيد في تصريح لـ"سبق" أن من الأهداف الاستراتيجية لوزارة الحج والعمرة في منظومة خدمة ضيوف الرحمن هو تطويع استخدام التقنية لصالح الحاج.

وقال "هشام": إن الأهداف الاستراتيجية للوزارة في منظومة خدمة ضيوف الرحمن تعتمد على تطوير استخدام التقنية الحديثة لصالح الحاج.

وأضاف: المسار الإلكتروني الذي استخدم هذا العام لم يكن أول مرة يُستخدم؛ فمنذ عشر سنوات كانت ولا تزال الوزارة تستخدمه، سواء لحجاج الداخل أو الخارج.

وعن الجديد الذي طرأ على المسار الإلكتروني لهذا العام قال متحدث وزارة الحج: الجديد في المسار لهذا العام هو في نوعيته؛ حيث يراعي متطلبات الإجراءات الصحية، إلى جانب التوسع في عملية الربط الإلكتروني مع كل الجهات ذات العلاقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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