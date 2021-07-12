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الكرواتي فيليب براداريتش أهلا ويًا.. لمدة موسمين

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لم يتم الكشف عن قيمة الصفقة

الكرواتي فيليب براداريتش أهلا ويًا.. لمدة موسمين

كشف النادي الأهلي، اليوم الاثنين، عن صفقة جديدة متمثلة في التعاقد مع الكرواتي فيليب براداريتش، لمدة موسمين، لدعم صفوف الفريق الأول في الموسم الرياضي الجديد 2021-2022.
وبث الأهلي في حسابه الرسمي على "تويتر" مقطع قصير عبر خلاله اللاعب عن سعادته بالتعاقد مع الأهلي.
ومن المتوقع أن يلتحق اللاعب الكرواتي، خلال اليومين المقبلين ببعثة الفريق في تونس التي تحتضن معسكر الفريق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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