إزالة حالتى تعدٍ بمركز إسنا جنوب الأقصر

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شدد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، على رؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدي بكل حسم لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإزالتها في المهد.

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة إبراهيم نصير رئيس المركز، حملة لإزالة التعديات في المهد وذلك بناحية الكيمان. أسفرت الحملة عن إزالة ٢ حالة مخالفة على مساحة 425 متر- زمام قرية طفنيس، عبارة عن تعدي بالبناء بالطوب الابيض مقام على أرض زراعية دون سند من القانون وتم ازالة المخالفة وتم تحرير محضر بالواقعة.