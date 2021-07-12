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ضبط أكاديمية تبيع شهادات دراسية "مزورة" بالجيزة

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ضبط أكاديمية تبيع شهادات دراسية "مزورة" بالجيزة ضبط أكاديمية تبيع شهادات دراسية "مزورة" بالجيزة

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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بتهمة النصب والاحتيال، وإنشاء أكاديمية بدون ترخيص، لترويج شهادات دراسية مزورة بالجيزة.

رصدت أجهزة الأمن بقسم شرطة الجيزة، إنشاء أحد الأشخاص أكاديمية دراسية بدون ترخيص، وإتخاذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب على راغبى الحصول على شهادات جامعية، وترويجه شهادات دراسية "مزورة" فى مجالات مختلفة زاعماً بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل بالهيئات والمؤسسات الكبرى بالداخل والخارج ، وتحصله منهم على مبالغ مالية نظير ذلك.

عقب تقنين الأوضاع، تم ضبطه، وبتفتيش مقر الأكاديمية عُثر على مجموعة من الكارنيهات منسوبة للأكاديمية، وعدد من الكتب والملازم الدراسية خاصة بمواد تعليمية بالأكاديمية ودفاتر تحصيل رسوم وإيصالات إستلام نقدية تفيد إستلام مبالغ مالية ومجموعة من الملفات الخاصة بالطلاب.

وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المصرى اليوم

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