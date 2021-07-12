مصرع طفل في انهيار سقف منزل قديم بقرية في بنها (صور)

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لقى طفل عمره 5 سنوات مصرعة أثر إنهيار منزل قديم بقرية الشموت دائرة مركز شرطة بنها وأنتقلت على الفور قوات الأمن ومجلس مدينة بنها وتم نقل جثة الطفل إلى مستشفى بنها العام وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

معاينة المنزل المنهار بقرية الشموت ببنها

تلقى مأمور مركز شرطة بنها بلاغا من الأهالى بإنهيار منزل بقرية الشموت دائرة المركز ووجود جثة.

تم اخطار مديرية امن القليوبية وانتقلت سيارة الاسعاف وقوات الامن واجهزة مجلس مدينة بنها وتبين ان المنزل مكون من طابق واحد فقط «ارضى» وسقط السقف على طفل يدعى «ع ا ص» يبلغ من العمر 5 سنوات وتوفي في الحال ولا توجد إصابات أخرى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فأمرت بانتداب لجنة المنشات الايلة للسقوط والادارة الهندسية بمجلس مدينة بنها لمعاينة المنزل.

معاينة المنزل المنهار بقرية الشموت ببنها

وقال المهندس على عبدالستار رئيس مدينة بنها ان اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية قرر تشكيل لجنة من إدارة المنشآت الأيلة للسقوط لفحص حالة العقار المنهار بقرية الشموت حيث دفع مجلس مدينة بنها بفريق من المهندسين يرافقهم مهندسين استشاريين لفحص العقار وأسباب انهياره وحالته الإنشائية والتراخيص الخاصة به وانتقل حمادة وهدان نائب رئيس مدينة بنها إلى موقع الحادث بتكليف من المهندس على عبدالستار رئيس مدينة بنها.