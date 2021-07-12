وزير الزراعة يلتقي مدير عام «أكساد» لبحث المشروعات التنموية في سيناء ومطروح

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التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اليوم الاثنين، الدكتور نصر الدين العبيد مدير عام المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد) التابع لجامعة الدول العربية والوفد المرافق له بحضور الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين ومدير مكتب «أكساد» في القاهرة، وسليمان صفر والدكتور ايهم الحمصي خبراء مركز «أكساد».

واستعرض وزير الزراعة واستصلاح الأراضي خلال اللقاء المشروعات القومية الزراعية بمصر ومشروع الدلتا الجديدة والجهود التي تبذلها الدولة المصرية ممثلة في وزارة الزراعة لتوفير الأمن الغذائي، موضحًا أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة الري على مواجهة التحديات المائية ومواجهة العجز في الطلب على المياه من خلال إعادة تدوير وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي للاستفادة منها في مشروعات التوسع الأفقي.

وشدد «القصير» على أهمية دور وزارة الزراعة ومراكزها البحثية في التكيف مع التغيرات المناخية وإنتاج أصناف وسلالات من المحاصيل عالية الإنتاجية وأكثر تحملا للإجهاد الحراري والتغيرات المناخية وعالية الإنتاجية، مشيدًا بالجهود المبذولة لترشيد استخدام المياه وتحديث طرق الري.

وأشاد وزير الزراعة بالتعاون المشترك بين وزارة الزراعة والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة لاستنباط أصناف من المحاصيل الزراعية تتأقلم مع التغيرات المناخية لرفع كفاءة استخدام الموارد المائية خاصة في مشروعات حصاد الأمطار وتنمية مناطق الزراعات الهامشية بمختلف الأراضي الجديدة في مطروح وسيناء.

من جانبه، أشاد الدكتور نصرالدين العبيد مدير عام «أكساد» بالمشروعات الزراعية الحديثة التي تنفذها الدولة المصرية ومنها مشروعات الإنتاج الحيواني والصوب الزراعية ومشروع الدلتا الجديدة، مشيرًا إلى أن طموحات الرئيس السيسي في القطاع الزراعي تشكل نموذجًا عربيًا ودوليًا لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة داخل ربوع الدولة المصرية الجديدة مشيدًا أيضًا بمشروعات البنية التحيتية في كل المجالات والتي تنفذ في وقت قياسي وبسواعد المصريين.

واستعرض مدير عام «أكساد» المشروعات التي تنفذها منظمة المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة «أكساد» في مصر بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من خلال معاهدها البحثية في مركزي بحوث الصحراء والبحوث الزراعية وبالتنسيق مع المحافظين.

وأوضح «العبيد» أن «أكساد» لديها أصناف متميزة من القمح والشعير عالية الإنتاجية ومحتملة للجفاف وندرة المياه وتحت طلب وزارة الزراعة، موضحًا أن المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة يقوم بإمداد معهد المحاصيل التابع لمركز البحوث الزراعية لتجريبها وتقييمها تحت الظروف المصرية بما يخدم رؤية الزراعة المصرية.

وقدم مدير عام «أكساد» مشروعين تنمويين للتنمية الزراعية المستدامه بمحافظة مرسى مطروح لحصاد مياه الأمطار وإنشاء منشآت لتخزين مياه الأمطار وإقامة وحدات الغاز الحيوي ودراسات لتنمية المراعي والممارسات الجديدة للتين والزيتون وتثبيت الكثبان الرملية بواحة سيوة والمشروع الثاني يتعلق بالتحسين الوراثي لقطعان المجترات الصغيرة (الأغنام والماعز) بمحافظة جنوب سيناء والذي تم تنفيذ المرحلة الأولى بالتعاون بين «أكساد» ومركز بحوث الصحراء ومديرية الطب البيطري بجنوب سيناء.

ووعد وزير الزراعة وفد خبراء «أكساد» برئاسة الدكتور نصرالدين الغبيد بدراسة المشروعين من قبل خبراء الوزارة استعدادا للبدء في تنفيذ هذه المشروعات بعد انتهاء دراستها لضمان نجاحها بما ينعكس على تنفيذ المزيد من المشروعات المشتركة بين وزارة الزراعة والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة.