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الإعدام لـ2 والسجن 15 عاما لآخر لقتل سائق بالشرقية

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الإعدام لـ2 والسجن 15 عاما لآخر لقتل سائق بالشرقية الإعدام لـ2 والسجن 15 عاما لآخر لقتل سائق بالشرقية

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صدقت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سامى بيومى، وعضوية المستشارين حمدى طلبه، وحازم بشير، وحسين عمار، وأمانة سر سامى سمير، وتامر عبدالعظيم، على قرار فضيلة المفتي بالإعدام شنقا للمتهمين الأول والثاني بقتل سائق تاكسى بالعاشر من رمضان، والتخلص من جثته في مصرف بدائرة مركز أبوكبير لسرقته، كما قضت هيئة المحكمة بمعاقبة المتهم الثالث في القضية بالسجن ١٥ سنة وهي أقصي عقوبة كونه حدث.

تعود أحداث القضية لشهر مارس من العام الجاري، عندما تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مساعد وزير الداخلية لأمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا بالعثور على جثة سائق تاكسى، مقتولًا في ترعة أبوالأخضر، بالقُرب من عزبة أبوخليل بأبوكبير، وتبين أن الشاب من قرية بنى شبل بالزقازيق، مُقيم بالمجاورة 15 بالعاشر من رمضان، عُثر عليه مقتولًا، وتم انتشال الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى الزقازيق العام، تحت تصرف النيابة العامة.

وأفادت التحقيقات أن قسم ثان العاشر من رمضان، قد تلقى بلاغا من حاصل على ليسانس 41 سنة، مقيم بدائرة القسم، أنه سلم سيارته الأجرة «تاكسي» لسائق، 22 سنة، مقيم بدائرة قسم أول العاشر للعمل عليها وعدم عودته، ثم اتصل به عدة مرات وتبين غلق هاتفه المحمول.

أسفرت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الشرقية، عن تحديد مكان السيارة بدائرة مركز ميت غمر بالدقهلية، حيث تم ضبطها وبداخلها مستقليها عاملان مقيمان دائرة مركز أبوكبير بالشرقية

بمواجهتهما أقرا بقيامهما بالاتفاق مع عامل آخر مقيم بدائرة مركز أبوكبير على استدراج أحد قائدى السيارات الأجرة وسرقته كُرهاً عنه وبيع السيارة واقتسام ثمنها فيما بينهم، وأنهم بتاريخ الواقعة توجهوا لمنطقة مفارق الحى 14 دائرة قسم ثان العاشر، واستوقفوا المجني عليه حال قيادته السيارة المُشار إليها، بزعم توصيلهم لقرية الرحمانية دائرة مركز أبوكبير، وعقب سيرهم بطريق بدائرة مركز أبوكبير طلب أحدهم من السائق التوقف لقضاء حاجته، وحال توقفه تعدوا عليه بالضرب بـ«قالب طوب» على رأسه، فأودوا بحياته وألقوا جثته بمصرف ولاذوا بالهرب بالسيارة، وتوجهوا لمكان ضبطهم للتصرف فيها بالبيع، وأرشدوا عن مكان الجثة بمصرف بدائرة مركز أبوكبير، وعقب تقنين الإجراءت القانونية قررت نيابة شمال الشرقية، إحالتهم لمحكمة الجنايات التي أصدرت قرارها المتقدم.

المصرى اليوم

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