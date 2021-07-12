غلق إداري و428 محضرا لمنشآت طبية مخالفة بالمنيا

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة قامت بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على المنشآت الطبية الخاصة بجميع مدن ومراكز محافظة المنيا.

حيث تم المرور على 1868 منشأة طبية خاصة ما بين مستشفيات ومراكز طبية وعيادات خاصة ومعامل واوضح ان جهود الحملات اسفرت عن ضبط عدد 642 منشأة مخالفة وتحرير 428 محضر غلق ادارى لمنشأت طبية خاصة مخالفة.

واوضح الدكتور محمد حسن مدير ادارة العلاج الحر بالمنيا، انه تم تحرير 5 محاضر انتحال صفة طبيب داخل عيادات خاصة بالإضافة إلى ضبط ادوية داخل عيادات خاصة وتم تحرير 16 محضر وتحريز المضبوطات واضاف انه تم الانتهاء من ترخيص عدد41 منشأة طبية خاصة وانذار 214 منشأة طبية خاصة لتوفيق الاوضاع واوضح انه تم فحص 6 شكاوى واتخاذ مايلزم حيالها.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد نادى، استمرار تكثيف الحملات التفتيشية التي تنظمها المديرية لتحقيق الانضباط داخل المنظومة الصحية والمنشآت الطبية الخاصة، حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.

يأتي ذلك في إطار توجيهات السيدة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة وتعليمات السيد اللواء اسامه القاضي محافظ المنيا بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على المنشآت الطبية الخاصة وفى اطار خطة مديرية الصحة بالمنيا بإحكام الرقابة والمتابعة للمنشآت الطبية الخاصة.