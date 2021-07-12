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طلاب وطالبات الثانوية العامة في بني سويف: الفرنساوى «عوض» العربي

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طلاب وطالبات الثانوية العامة في بني سويف: الفرنساوى «عوض» العربي طلاب وطالبات الثانوية العامة في بني سويف: الفرنساوى «عوض» العربي

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أعرب طلاب وطالبات الثانوية العامة «الشعبة العلمية» بمحافظة بني سويف، عن سعادتهم لسهولة إمتحان اللغة الأجنبية الثانية «اللغة الفرنسية» معبرين عن سعادتهم بقولهم: «الفرنساوي عوضنا عن العربي».

وأرتسمت الإبتسامة على وجوه الطلاب اثناء خروج الطلاب من لجان مدرسة الشهيد هشام طعمة «النيل الثانوية سابقًا» بمدينة بني سويف، تعبيرًا عن فرحتهم بسهولة اسئلة إمتحان «اللغة الفرنسية».

وأكد الطلاب أن الإمتحان كان عبارة عن قطعتين عليهم 33 سؤلًا جميعها يتم الإجابة على بنظام «الأختيار» مؤكدين أن مستوى الاسئلة كان في متناول الطالب أقل من المتوسط، وهو ما أعتبروه تعويضًا عن صعوبة إمتحان اليوم الأول في مادة «اللغة العربية»، آملين أن تكون باقي المواد في مستوى سهولة «اللغة الفرنسية».

وكانت سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، اعلنت، عن غياب 105 طالبًا وطالبة، عن الإمتحان، مؤكدة ان اجمالي عدد طلاب الثانوية العامة المتقدمين بالشعبة العلمية (10107) طالبًا وطالبة، موزعين على 62 لجنة، وحضر منهم (10002) طالبًا وطالبة، وغاب منهم 105 طالبا وطالبة.

وتابعت وكيل الوزارة، من غرفة العمليات المديرية سير الامتحانات حيث اطمئنت على وصول أوراق الاسئلة إلى جميع لجان الامتحانات ووصول جميع الخطوط الـ13 بالاسئلة إلى 62 لجنة بالمحافظة، وسط الإلتزام بالإجراءات الإحترازية.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان «أدبي وعلمي» بمحافظة بني سويف 15 ألف و416 طالباً وطالبة في 62 لجنة رئيسية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، بينهم (10107) بالشعبة العلمية و(5309) بالشعبة الأدبية.

المصرى اليوم

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