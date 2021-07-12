الثانوية العامة 2021.. طلاب «العلمي» بالفيوم: اللغة الأجنبية الثانية تضمد جراح «العربي»

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عمت الفرحة حالة بين طلاب الثانوية العامة للشعبة العلمية، بمحافظة الفيوم، في أمتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية وأكد طلاب الثانوية العامة، الشعبة العلمية بالفيوم، أن أمتحان اللغة الأجنبية الثانية جاء في متناول الجميع بأستثناء سؤالين فقط في الأمتحان ككل، وأنه أضمد جراح اللغة العربية أول أمس، وأشار الطلاب إلى أن الوقت كان كافيا للأجابة على جميع الأسئلة.
حيث شهدت اللجان تشديد الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد على البلاد، وذلك اثناء دخول طلاب الثانوية العامة للشعبة العلمية، صباح اليوم للجان لاداء الامتحان في سهولة ويسر على الطلاب دون خوف أو ترهيب، حيث تم تسليم ورقة الأسئلة في ميعادها المقرر من قبل الوزارة وسط حالة من الهدوء.
وأكد الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، أن عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة على مستوى المحافظة للعام الدراسي 2020/2021 بلغ 16 ألف و168 طالب وطالبة موزعين على عدد 62 لجنة بمختلف منراكز المحافظة، بواقع 5131 طالب وطالبة بالقسم الأدبى، و11037 طالب وطالبة بالقسم العلمي، مشيراً إلى أنه تم مراعاة وجود 14 طالب أو طالبة فقط بكل لجنة، للحفاظ على التباعد وتوفير الجو المناسب للطلاب لأداء الامتحان في سهولة ويسر، مع اتخاذ أقصى درجات الحماية والأمان التي تضمن سلامة الطلاب من توفير للكمامات وأدوات التعقيم، والحفاظ على تطبيق الإجراءات الوقائية، وكذلك توفير أدوات ومستلزمات التعقيم والتطهير والكاشف الحرارى أمام مقار لجان الثانوية العامة بمختلف أنحاء المحافظة.