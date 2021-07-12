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لقاء ثقافي ديني «أون لاين» بالشرقية بعنوان «خطبة حجة الوداع.. عبرة وعظة»

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لقاء ثقافي ديني «أون لاين» بالشرقية بعنوان «خطبة حجة الوداع.. عبرة وعظة» لقاء ثقافي ديني «أون لاين» بالشرقية بعنوان «خطبة حجة الوداع.. عبرة وعظة»

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أعلن الدكتور محمود عبدالعظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، قيام المديرية بالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة، بتنظيم لقاء ثقافي ديني بعنوان «خطبة حجة الوداع عبرة وعظة»، يتم عرضه ظهر الثلاثاء الموافق ١٣ يوليه الجاري، عن طريق البث المباشر على صفحة مكتب الربط الإلكتروني والتحول الرقمي لوزارة الشباب والرياضة على الفيس بوك، وكذلك صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية.

وأضاف وكيل وزاره الشباب والرياضة، أنه من المقرر أن يقوم فضيلة الشيخ أحمد عبدالقادر مدير عام منطقة الوعظ ورئيس لجنة الفتوى بالشرقية، بتقديم الندوة والتي سوف يبين فيها فضل ما جاء بخطبة حجة الوداع، والتي تم فيها إقرار مبدأ المساواة بين الناس، دون التفريق بينهم إلّا بمعيارٍ واحدٍ؛ ألا وهو التقوى ويبين حُرمةالربا والاعتداء على الإنسان، وكذلك وصية الرسول صلي الله عليه وسلم إلى المسلمين بالاحسان إلى المرأة وحسن معاملتها.

ومن جانبه أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بدور مديرية الشباب والرياضة، لما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبية وأنشطة متنوعة وعرضها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق ايجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.

المصرى اليوم

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