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«السكة الحديد» تكتفي بمنشور للاحتفاء بمرور 170 عاما على تأسيسها

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اكتفت السكة الحديد ببوست على صفحتها الفيسبوك بمرور ١٧٠ سنة على تأسيسها.

ونشرت الهيئة وثيقة عقد انشاء السكة الحديد المصرية حيث تم توقيع اتفاق إنشاء أول خط سكة حديد بين القاهرة والإسكندرية، وكان ذلك في الثاني عشر من يوليو من عام 1851، والذي شهد توقيع إتفاقيه بين كل من ستيفان بك بالنيابة عن عباس باشا (عباس حلمي الأول) الحاكم المصري آنذاك، وبين بورثويك بالنيابة عن روبرت استيفنسن، لإنشاء خط سكك حديدي يربط بين القاهرة والإسكندرية.

ويعتبر عبدالله الإنجليزي باشا أول من تولى إدارة مرفق السكة الحديد عبر تاريخها، وكان ذلك في عام 1853.

وقالت في بيان لها على صفحتها تُعد تلك الخطوة نواة امتدت من خلالها خطوط السكك الحديدية عبر محافظات جنوبًا وشمالاً، شرقًا وغربًا، هدفت في مهدها لنقل المسافرين، من خلال وسيلة نقل سريعة آمنة ممهدة طرقها، لكنها ومع التطوّر أضحت قاطرة تجر عجلة التنمية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، الأمر الذي جعلها محط اهتمام وأولوية قصوى في سبيل التطوير الشامل الذي ترعاه وتنتهجه القيادة السياسية لجمهورية مصر العربية، من أجل تحقيق التنمية الشاملة من خلال رفع كفاءة وجودة مرفق السكك الحديدية بتنفيذ مشروعات قومية عملاقة من شأنها رفع كفاءة البنية التحتية وتحديث كامل لأسطول وحداتها المتحركة بصفقات هي الأضخم في تاريخ المرفق العريق.

المصرى اليوم

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