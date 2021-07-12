رسميا.. بين سبورت تكشف لـ«المصري اليوم» معلق مباراة الاهلى وكايزر شيفز

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أعلنت مجموعة قنوات bein sport الرياضية ، عن الاستديو التحليلي الخاص بمباراة الاهلى وكايزر شيفز المقرر له السبت المقبل فى نهائي بطولة أفريقيا للأندية والتى يستضيفها المغرب

وفى تصريح خاص ل" المصري اليوم " كشف احمد فؤاد مقدم الاستديو التحليلي للمباراة أن ستوديو نهائى دورى ابطال افريقيا السبت القادم سيتواجد وائل جمعه وعزيز بينيج وحاتم الطرابلسي لتحليل المباراة .

وتابع : استقرت المجموعة على تولى علي محمد علي التعليق على احدث المباراة .

كما كشف فؤاد أن الاستديو التحليلي سيبدأ فى الثامنة بتوقي القاهرة ، وان المباراة ستذاع على القناتين bein 1 بريمير وbein 4