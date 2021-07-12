خالد الغندور عن إحتساب هدف الأهلي الثالث لمحمد شريف :« انتم بتشتغلوا الناس»

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علق الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك الأسبق، على إحتساب الهدف الثالث للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مرمى مصر المقاصة لصالح محمد شريف، مهاجم الفريق الأحمر.

وكان الإعلامي سيف زاهر، أكد أن محمود عاشور، حكم مباراة الأهلي والمقاصة، قرر احتساب الهدف الثالث الذي سجله محمد دسوقي، لاعب الفريق الفيومي، بالخطأ في مرماه، بعدما ارتطمت به الكرة التي سددها محمد شريف نحو مرمى فريقه وتصدى لها محمود حمدي، حارس المرمى، بإسم محمد شريف وليس مدافع المقاصة.

وحقق الأهلي الفوز على مصر المقاصة بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء أمس الأحد، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.



وقال خالد الغندور، على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك» :«محمد شريف، لاعب كبير جدا و اضافة قوية للاهلي و منتخب مصر، بس مش لدرجة احتساب الهدف الثالث له، وتعليق المعلق و الاعلام علي انه هدف محمد الشريف انتم بتشتغلوا الناس عيني عينك».