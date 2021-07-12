خلال تهنئته بالعيد.. رئيس الإنجيلية : شيخ الأزهر قيمة إنسانية عظيمة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الاثنين، ووفد من قيادات الطائفة الإنجيلية، بعيد الأضحى.

وقال رئيس الطائفة الإنجيلية: «نتمنى لفضيلتك ولجميع المسلمين في مصر والعالم دوام السلام والصحة والمحبة، ولبلادنا التقدم والازدهار، ونعتز بالعلاقة المتميزة مع فضيلتكم، قيمة إنسانية عظيمة، ومصدر للسلام والعيش المشترك».

فيما أعرب فضيلة الإمام الأكبر عن سعادته بتهنئة الطائفة الإنجيلية، موضحًا «أن تلاحم المصريين وتشاركهم في جميع المناسبات والأعياد يقدم للعالم نموذجًا حيًّا للتعايش بين أبناء الوطن الواحد».