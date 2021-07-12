بحكم محكمة.. نشر 220 فاتورة لنفقات نتنياهو وأسرته

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قبلت المحكمة العليا الإسرائيلية الطلب الذي تقدمت به «حركة حرية المعلومات»، وهي منظمة غير حكومية، وحكمت بضرورة تسليم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي 220 فاتورة نفقات تتعلق بمسكنه اعتبارا في عام 2015 .

وهو ما رفض زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو الإفصاح عنه في وقت سابق لأسباب تتعلق بالخصوصية، لكن قرار المحكمة ألغى حكما سابقا و6 سنوات من النزاع القانوني .

وقالت صحيفة «جيروزاليم بوست» في تقرير لها اليوم إن المحكمة العليا أمهلت مكتب رئيس الوزراء 90 يوما لتسليم المنظمة 220 فاتورة تخص المسكن الشهير في شارع بلفور بالقدس .

وأضاف التقرير أن المحكمة أصدرت أمرا رسميا لمكتب رئيس الوزراء، باصدار تقرير أكثر تفصيلا حول النفقات في المستقبل، بدلا من إصادر ملخص عام لهذه النفقات .

ونقل التقرير عن المحكمة بأن هناك مصلحة عامة في الكشف عن الأشياء التي دفعت فيها الفواتير من جانب مسكن رئيس الوزراء، فهي أموال دافعي الضرائب، ومن ثم يجب أن يسمح للشعب بان يراقب كيف تستغل هذه الأموال وتوزيعها كجزء من دروه كرمز للحكومة.

واحتفظت أسرة نتنياهو لوقت طويل بشهرتها بانعدام الشفافية فيما يتعلق بفواتير الإنقاق، حيث أدينت سارة نتنياهو في فضيحة «بوتيل جيت» في قضية عام 2019 أسفرت عن دفع غرامة قيمتها 55 ألف شيكل، ليتم التنازل عن القضية الأصلية، وتتعلق باتهام أكثر خطورة بالاحتيال، حيث انخفضت الغرامة من المبلغ المبدئي الذي كان 359 ألف شيكل.

كما أوضحت المحكمة أن شفافية الإنفاق يمكن أن تكون أيضا مهمة من أجل تقوية ثقة الشعب في الحكومة، مع التركيز بشكل خاص على الحد من مخاوف الشعب إزاء فساد الحكومة.

وعلقت مدير عام منظمة «حركة حرية المعلومات» راشيلي إيدري في بيان لها ردا على الحكم، قائلة :«انتظرنا منذ وقت طويل قرارا في القضية الخاصة بنفقات مسكن رئيس الوزراء التي تم دفعها من الأموال العامة، مستدركة بأنه على الرغم من أن الحكم قبل جزئيا موقف الحركة ،»لمن يبحث عن المعلومات «، إلا أنه لا يزال منقوصا.

وأضافت :«نتطلع أن تعمل الحكومة وفقا للاشتراطات والمعايير المتوقعة حول العالم، وأن تعمل بالحد الأقصى من الشفافية.

يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، وعائلته غادرا المقر الإقامة الرسمي لرئيس الحكومة في مدينة القدس.

وأكد متحدث باسم عائلة نتنياهو الأحد أن رئيس الوزراء السابق وأفراد عائلته غادروا مقر رئيس الحكومة في شارع بلفور بعد منتصف ليل السبت، بعد وقت قصير من انقضاء الموعد المتفق عليه.