رئيس الإنجيلية خلال تهنئة المفتي بعيد الأضحى: نقدّر دور الإفتاء في بناء الوعي الوطني

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هنأ الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية بعيد الأضحى المبارك، على رأس وفدٍ من قيادات الطائفة الإنجيلية، اليوم الاثنين، بمقر دار الإفتاء.

وقال زكي خلال اللقاء «إن دار الإفتاء تمثل نموذجًا واقعيًّا لحقيقة الاعتدال والحفاظ على السلام المجتمعي، من خلال بناء الوعي الوطني والحضاري للمصريين»، مضيفًا «نعتز بعلاقة المحبة الحقيقة مع مفتي الديار المصرية».

وأعرب فضيلة المفتي عن سعادته وتقديره الكبير بتهنئة الطائفة الإنجيلية بعيد الأضحى، مشيرًا إلى «أن تهنئة المصريين وتشاركهم بمحبة تعكس قوة النسيج الحقيقي بين المصريين، كما تعبر عن المشاعر الحقيقية التي تستطيع أن تعبر بنا جميعًا فوق أي تحديات».

رئيس الإنجيلية خلال تهنئة المفتي بعيد الأضحى: نقدِّر دور الإفتاء في بناء الوعي الوطني والحضاري

رئيس الإنجيلية خلال تهنئة المفتي بعيد الأضحى: نقدِّر دور الإفتاء في بناء الوعي الوطني والحضاري