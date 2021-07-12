رئيس «الأسقفية» لبطريرك الكاثوليك: نقدر العمل التنموي لكنيستكم ودورها الثقافي

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ترأس الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية وفد الكنيسة لزيارة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك بمقره بحدائق القبة

قدم رئيس الأساقفة الشكر لبطريرك الكاثوليك على تهنئته بتنصيبه رئيسًا للأساقفة وأهداه كتاب منارة الرجاء الذي يرصد خدمة الكنيسة الأسقفية طوال ٢٠ سنة

وقال رئيس الأساقفة إن كنائسنا في الإسكندرية تتواجد في مناطق المنشية وستانلي والراس والسودا ونقدم خدمات اجتماعية في منطقة الراس السوداء حيث لدينا حضانة ومركز مجتمعي لخدمة سكان المنطقة نسعى من خلالها إلى تقديم خدمات صحية واجتماعية عبر برامج تنموية.

وأضاف المطران سامي: خدمت في الإسكندرية ٢١ سنة كقس ثم مطران مؤكدًا: قدمنا مشروع معًا من أجل مصر الذي جمعنا فيه الأئمة والشيوخ واشتركت معنا الكنائس المختلفة ومعًا من أجل تنمية مصر لخدمة الشباب من المسلمين والأقباط.

من جانبه قال بطريرك الكاثوليك: ولدت في أسيوط وانتقلت إلى القاهرة للدراسة وكنت أحب أن اقضي الصيف في الصعيد وحين تمت رسامتي قسًا خدمت بالقاهرة ثم ابتعثت للدراسة بالخارج وعدت للتدريس بالكلية الإكليريكية بالمعادي حتى اصبحت مديرًا لها.

واستكمل البطريرك: حصلت على الشهادة الابتدائية من مدرسة سان ميشيل الكاثوليكية بالإسكندرية وكنت أزورها كثيرًا في معسكرات.

وأشار بطريرك الكاثوليك إلى إن المنيا كانت محظوظة بالعمل التنموي حيث حظيت بالكثير من الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الكنائس.

ولفت إلى الدور الذي تلعبه جمعية الصعيد للتنمية في محافظتي اسيوط وسوهاج حيث خدم فيها الأب عيروط اليسوعي بكفاءة كبيرة الذي أسس فصولًا لتعليم أبناء المزارعين ثم حولها إلى مدارس.

وفي نهاية اللقاء أشاد المطران سامي بالدور الذي تلعبه الكنيسة الكاثوليكية في مجالات العمل التنموي والمؤسسات التعليمية والثقافية.

فيما قدم البطريرك للوفد الأسقفي كتبًا عن الكنيسة الكاثوليكية ثم تفقدوا كنيسة المقر البطريركي

حضر اللقاء الأرشيدياكون عماد باسيليوس رئيس مجلس القساوسة بالكنيسة الأسقفية والقس يشوع بخيت عميد (منصب كنسي) كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية ومن الكنيسة الكاثوليكية حضر كلًا من القمص بيشوي فوزي الوكيل الرعوي البطريركي والأب باسكوالي السكرتير البطريركي.