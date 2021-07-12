شروط مسابقة رتيبة الحفنى في الغناء للشباب والأطفال وذوى القدرات الخاصة (التفاصيل)

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

اعتمدت الدكتورة ايناس عبدالدايم وزيرة الثقافة شروط المسابقة المصاحبة لفعاليات الدورة الـ 30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الذي تنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر ويقام خلال نوفمبر المقبل.

تقول الفنانة جيهان مرسى مدير المهرجان والمؤتمر ان المسابقة الكبرى للغناء العربى والإرتجال في العزف على آلات التخت الشرقى اشترطت اداء اغنية جديدة تقدم لاول مرة على إلا يزيد عمر المتسابق عن 45 عام وان يقوم بتقديم مدونة موسيقية تضم العناصر الفنية للاغنية ( التأليف – اللحن – التوزيع الموسيقى – الغناء ) إلى جانب اسطوانة مدمجة منفذة فعلياً ونسخة من الكلمات والنوت الموسيقية وتم رصد جائزة للفائز بها قيمتها 150 الف جنية أما مسابقة الدكتورة رتيبة الحفنى في الغناء العربى للشباب والأطفال ولذوى الأحتياجات الخاصة اتيحت المشاركة في القسم الخاص بالشباب للمتنافسين من سن 17 حتى 35 عام ويصل اجمالى جوائزها إلى 90 الف جنيه والاطفال من سن 6 حتى 14 ويصل اجمالى جوائزها إلى 60 الف جنيه وتشترط على المتسابق اداء اغنية من التراث واخرى من اختياره.

اما مسابقة العزف المنفرد على الات التخت الشرقى ( الناى، القانون، العود، الكمان، التشيللو، الايقاع ) تشترط إلا يزيد عمر المتقدم عن 35 عام وان يقوم باداء تحميلة من مقام السوزناك لا تزيد مدتها عن 10 دقائق وتم رصد 60 الف جنيه جوائز للفائزين وتم تحديد 25 اكتوبر كاخر موعد لتلقى طلبات الالتحاق بالمسابقة ولا يحق التقدم لأي متسابق نال جائزة في المهرجان إلا بعد مرور ثلاثة سنوات من تاريخ حصوله عليها .