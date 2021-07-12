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شرطة مكة تطيح بمواطنَيْن امتهنا سرقة المركبات في وضع التشغيل

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شرطة مكة تطيح بمواطنَيْن امتهنا سرقة المركبات في وضع التشغيل شرطة مكة تطيح بمواطنَيْن امتهنا سرقة المركبات في وضع التشغيل
اتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية وأحالتهما إلى فرع النيابة

شرطة مكة تطيح بمواطنَيْن امتهنا سرقة المركبات في وضع التشغيل

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية بالمنطقة من القبض على مواطنَيْن في العقد الرابع من العمر، ارتكبا عددًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سرقة مركبات في وضع التشغيل، وسرقة ما بداخلها من مقتنيات شخصية، وعثر بحوزتهما على سلاحين ناريين من نوع مسدس، وأسلحة بيضاء، ومواد مخدرة، وأجهزة هواتف متنقلة.

وأشار المتحدث إلى أنه تمّ استرداد المركبات، وتوقيفهما، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة بالمنطقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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