محافظ القاهرة يفتتح معرض Happy Home : اشتري حجرة واحصل علي الثانية بنصف الثمن

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افتتح اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، معرض Happy Home للأثاث والديكورات المنزلية بأسعار إقتصادية، مصنعة بأيدى الشباب والأسر المنتجة، والذى يشارك فيه ٢٥ عارض وعارضة.

وأكد على أهمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في توفير فرص عمل للشباب، وتقليل البطالة مشيرًا إلى الدور الذي يقوم به جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة في دعم المشروعات الصغيرة.

وأكد أن المحافظة تقدم الدعم الكامل للشباب في توفير فرص عمل لهم من خلال مساعدتهم على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تتناسب مع احتياجاتهم إلى جانب مساعداتهم على تسويق منتجاتهم، مشيدًا بجودة المنتجات الموجودة بالمعرض وسعرها المناسب.

وودعا المواطنين للشراء من المعرض حيث يعد المعرض فرصة للشباب المقبلين على الزواج لشراء احتياجاتهم بأسعار اقتصادية، حيث يقدم عروض وخصومات كبيرة مثل شراء غرفة والحصول على الثانية بنصف الثمن، كما يقدم للعروسين فرصة لتأثيث منزلهم بالكامل بمبلغ لا يتجاوز ٢٥ ألف جنيه .

وتتراوح أسعار غرف النوم من ١٣ إلى ٢١ ألف جنيه، وغرف الأطفال من ٤ إلى ٨ آلاف جنيه، والانتريه من ٨ آلاف جنيه إلى ١٢ ألف جنيه، والصالون من ٨ آلاف جنيه إلى ١٣ ألف جنيه، أما الركنة فيتراوح سعرها من ٤ آلاف جنيه ونص إلى ٧ آلاف جنيه، والسفرة من ١١ إلى ١٧ ألف جنيه .