حفل توقيع رواية «القاهرة قهرتني» للكاتب راشد صلاح أبورمية

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وقع الكاتب راشد صلاح أبورمية المدرس المساعد بكلية الإعلام وفنون الاتصال جامعة 6 أكتوبر رواية «القاهرة قهرتني» المنشورة بدار عابر للنشر والتوزيع وذلك وسط حضور من الجمهور بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث شهدت الرواية إقبال من الجمهور ونفذت الطبعة الأولى منها، ومن المقرر طباعة الطبعة الثانية.

وتحكي الرواية أن شابًا صعيديًا أحب أن يلتحق بكلية الحقوق وأن ينصف المظلوم ويحق الحق، وما إن وصل إلى قاهرة المعز، ومع أول ساعاته فيها يتعرض للظلم، وأصبح في صراع نفسي ما بين عاداته وتقاليده وما تعلمه في بلده من صدق وإخلاص ووفاء بالعهد وما وجده في القاهرة من كذب ونفاق وما إلى ذلك ثم تعرض للعديد من الأحداث وتعرف على العديد من الأشخاص، منهم من ساعده وكان عون له، ومنهم من كان يكيد له ويلحق به الضرر، ثم يأتي يوم ويتغير مجرى حياته ويلتقي بفتاة ذات طابع خاص ويحبها بل يصل الأمر إلى العشق، وبعد أحداث طويلة يتزوجها، ثم يأتي رجل أعمال احتل مكانة عالية من الفساد، ويأخذها منه رغم عنه، ويتعرض للسجن والتعذيب، إلى أن تنكشف الغمة في النهاية ويعود الأمر إلى طبيعته ويعود هو إلى زوجته بعد ليالي وأيام طوال وبعد وقوف الجميع ضد الظلم ينتصر الحق ولو بعد حين.

جدير بالذكر أن رواية «القاهرة قهرتني» أولى روايات الكاتب راشد صلاح أبورمية، وبصدد نشر رواية جديدة تحمل اسم «الباشا».