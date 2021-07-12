من هو المستشار حسين فتحي رئيس هيئة قضايا الدولة الجديد؟

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شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم أداء حلف اليمين للمستشار حسين مصطفى فتحي رئيسًا لهيئة قضايا الدولة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن السيسي اجتمع مع الرئيس الجديد لهيئة قضايا الدولة عقب أدائه اليمين الدستورية، حيث أكد دور الهيئة كمؤسسة قضائية شامخة في ترسيخ العدالة على نحو يحفظ الحقوق ويصون مصالح الوطن.

وقد سبق أداء اليمين للرئيس الجديد لهيئة قضايا الدولة، قيام الرئيس بمنح المستشار أبوبكر الصديق محمد عامر رئيس هيئة قضايا الدولة السابق وسام الجمهورية من الطبقة الأولى.

المؤهلات العلمية

حصل «حسين» على ليسانس الحقوق سنة 1973 من جامعة القاهرة.

شهادات ودورات

• عمل محكماً معتمدًا بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري.

• عمل عضوًا بمجمع المحكمين الملكيين بلندن – فرع القاهرة.

• حصل على شهادة من مركز التحكيم العربية تفيد بأنه شارك في فعاليات مؤتمر مراكز التحكيم العربية والتحكيم العربي بين الحاضر والمستقبل المنعقد في قاعة المؤتمرات بجامعة بيروت العربية من 17 إلى 18/5/1999.

• حصل على شهادة من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي والغرف التجارية الألمانية العربية تفيد بأنه قد اجتاز بنجاح ورشة العمل ومؤتمر المحكمين العرب والأفارقة المنظمة من جانب مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي والغرف التجارية الألمانية العربية بمساعدة مؤسسة «Konrad- Adenauer» في القاهرة في الفترة من الفترة من 4 وحتى 12/11/1990 ويشمل البرنامج المحكمة الصورية للتحكيم وورشة عمل ومؤتمر دولي.

• حصل على شهادة من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي والغرف التجارية الألمانية العربية تفيد بأنه قد اجتاز بنجاح ورشة العمل الخاصة بالتفاوض وصياغة العقود الدولية المنظمة من جانب الغرف التجارية الألمانية العربية بمساعدة مؤسسة «Konrad- Adenauer» في القاهرة في الفترة من 16 وحتى 21/12/1995، ويشمل البرنامج المحكمة الصورية للتحكيم وورشة عمل ومؤتمر دولي.

• حصل على شهادة من الغرف التجارية الألمانية العربية بأنه قد اجتاز بنجاح البرنامج التدريبي وورشة العمل الخاصة بالتحكيم التجاري الدولي «امتياز النفط» المنظم من جانب الغرف التجارية الألمانية العربية بمساعدة مؤسسة «Konrad- Adenauer» في القاهرة من الفترة 2 وحتى 7/11/1996، ويشمل البرنامج المحكمة الصورية للتحكيم وورشة عمل ومؤتمر دولي.

• حاصل على شهادة من اللجنة الأولمبية الدولية عن احترامها وتقديرها له ومساهمته الملحوظة كمتطوع في تنمية الرياضة والأولمبياد وفى تعزيز الصداقة بين الرياضيين الدوليين.

• حصل على شهادة من المركز الإقليمي التجاري الدولي بأنه قد حضر وشارك في المؤتمر الدولي المتعلق «بالاتجاهات الحديثة في قوانين التجارة والاستثمار الدولي» المنظمة من جانب مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالقانون التجاري الدولي وجامعة الدول العربية من الفترة 2 إلى 5/12/1996.

• حصل على شهادة من • حصل على شهادة من المنظمة العربية للتنمية الإدارية – جامعة الدول العربية واللجنة الأولمبية المصرية بخالص الشكر بأنه شارك ببحث بعنوان “طرق الطعن في الحكم الصادر من محكمة التحكيم الرياضي في فعاليات المؤتمر العربي للرياضة والقانون«.

• حصل على شهادة من الغرفة التجارية الألمانية العربية بأنه قد اجتاز بنجاح البرنامج التدريبي وورشة العمل الخاصة بالتحكيم التجاري الدولي للتصنيع بموجب ترخيص والملكية الفكرية والمسئولية عن المنتج المنظم من جانب الغرف التجارية الألمانية العربية بالتعاون مع مؤسسة”Konrad- Adenauer«في القاهرة من الفترة 18 وحتى 23/11/1995.

التدرج الوظيفي:

• عُين في درجة مندوب مساعد بالهيئة بموجب رئيس الجمهورية رقم 21 لسنة 1974 الصادر في 12/1/1974.

• تدرج في الوظائف القضائية بها إلى أن رُقى إلى درجة مستشار بالهيئة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 450 لسنة 1991 الصادر في 17/11/1991 .

• ثم وصل إلى درجة وكيل بالهيئة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 261 لسنة 1995 الصادر في 10/8/1995.

• جرى ترقيته إلى درجة نائب رئيس الهيئة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 229 لسنة 1996 الصادر في 14/7/1996 .

الأقسام والفروع والإعارات

ـ عمل بالعديد من أقسام الهيئة، وكان يشغل سيادته قبل توليه منصب رئاسة الهيئة عضوًا بالمجلس الأعلى للهيئة رئيس قطاع الأقسام القضائية بالإضافة إلى اختصاصات رئيس قطاع بالنسبة لقسم المنازعات الخارجية.

ـ أُعير بإدارة الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء بدولة الكويت في الفترة من 2010 حتى 2019.