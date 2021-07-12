سكارليت جوهانسون تهزم الرجال في شباك التذاكر بـ «Black Widow»

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

تصدرت الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون شباك التذاكر في أمريكا الشمالية وفى 48 منطقة دولية، بفيلمها الجديد «Black Widow»، محققة رقمًا قياسيًا في إيرادات الأفلام في ظل جائحة كورونا، إذ تجاوزت إيرادات الفيلم 80 مليون دولار في أول عطلة أسبوع له، لتتفوق على الإيرادات الافتتاحية التي حققها فيلم الأكشن والإثارة «FAST» قبل أسبوعين، إذ حقق وقت افتتاحه مايقرب من مايقرب من 70 مليون دولار، لتحقق أكبر إيرادات في شباك التذاكر السينمائى العالمى منذ وباء كورونا -قبل ما يزيد على عام ونصف العام- حيث تجاوزت إيرادات الفيلم في شباك التذاكر العالمى 158 مليون دولار حتى الآن، رغم عدم عرضه في الصين بعد، والتى تُعد إحدى كبرى الأسواق السينمائية العالمية، ما يعنى توقع فرص كبيرة لمزيد من الأرقام القياسية في إيراداته.

الفيلم هو الأول من تعاون استديوهات «مارفل سينماتيك يونيفرس»، والذى جاء عرضه بعد سلسلة من التأجيلات له بسبب الجائحة، ويجرى عرضه في الصالات السينمائية إلى جانب عرضه رقميًا على منصة «Disney Plus»، مقابل 30 دولارًا إضافيًا، وذكرت «ديزنى» أن الفيلم حقق أكثر من 60 مليون دولار عبر المنصة، وتعود خلاله «سكارليت» إلى شخصية «بلاك ويدو»، التي قدمتها في سلسلة أفلام «Avangers» قبل سنوات وحققت نجاحًا كبيرًا لاعتمادها على الأكشن، وهو أول فيلم تظهر خلاله الشخصية كبطلة منفردة، والفيلم من إخراج كيت شورتلاند، ونالت عنه «سكارليت» إشادات كبيرة لاستطاعتها هزيمة زملاءها الرجال في تصدر الإيرادات وكسر فيلمها الأرقام السابقة لعائدات الأفلام في ظل الجائحة.

Fast 9 - صورة أرشيفية

وجاء في المرتبة الثانية بفارق كبير فيلم الحركة والمغامرة «السرعة والغضب 9»، «FAST 9» بإيرادات بلغت 10.8 مليون دولار، والفيلم بطولة فان ديزل وميشيل رودريجيز وجوردانا بروستر وجون سينا ومن إخراج جاستن لين.

the boss baby - صورة أرشيفية

وحل الجزء الثاني من فيلم الرسوم المتحركة THE BOSS BABY، الذي يدور في إطار مغامرة كوميدية، في المركز الثالث بإيرادات بلغت 8.7 مليون دولار، والفيلم من بطولة أليك بولدوين وجيمس مارسدن وإيمي سيداريس ومن إخراج توم مكجراث.

وجاء في المركز الرابع فيلم «التطهير الدائم» THE FOREVER BERG بإيرادات بلغت 6.7 مليون دولار، الفيلم من بطولة آنا دي لا ريجيرا وجوش لوكاس وإخراج إيفراردو فاليريو جوت.

A Quiet Place - صورة أرشيفية

واحتل الجزء الثاني من فيلم الرعب «مكان هادئ» A QUITE PLACE المركز الخامس مسجلا إيرادات بلغت 3 ملايين دولار، الفيلم بطولة إيميلي بلنت وميليسنت سيموندس ومن إخراج جون كراسنسكي.