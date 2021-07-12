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نعى الفنان عمرو دياب، شقيق الفنان رامي صبري، وهو كريم الذي رحل عن عالمنا منذ ساعات غرقًا في مياه المريوطية.

وقال «دياب» عبر صفحته الشخصية بـ«فيسبوك»، منذ قليل: «خالص عزائي للفنان رامي صبري في وفاة أخيه رحمه الله وألهم العائلة الصبر والسلوان».

وكان الفنان رامي صبري أعلن عبر صفحته الشخصية بـ«انستجرام»، وفاة شقيقه قائلا: «توفي إلى رحمة الله أخي وحبيبي الغالي كريم صبري، ندعو الله أن يرحمه ويغفر له».

ورحل الفنان الشاب كريم صبري عن عالمنا، مساء أمس الأحد، بعد غرقه في مياه ترعة المريوطية.

فيما انهالت التعليقات من الفنانين داعيين الله له بالرحمة، مثل الفنانين: شذى، أمير طعيمة، أحمد جمال، حمادة هلال، هاني شاكر، وآخرون.

يذكر أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا بغرف كريم شقيق الفنان رامي صبري في مياه ترعة المريوطية.

انتقل إلى مكان الحادث ضباط مباحث الهرم وتمكنت الحماية المدنية من انتشال جثة المتوفي من مياه ترعة المريوطية.

تم تحرير محضر وإحالته إلى النيابة العامة التي ناظرت الجثة وصرحت بدفنها، وأمرت الأجهزة الأمنية استكمال التحريات في الواقعة.

من هو كريم صبري؟

شقيق رامي صبري مغني، من مواليد 1988، درس في معهد الفنون المسرحية، قدم عدد من الأغنيات خلال الفترة الآخيرة، كانت أولى أغنياته عن الوطنية عام 2011 تحت اسم «مصري أصلي»، كما قدم أغاني فردية ورومانسية منها «من يوم فراقنا»، كما قدم أغنية وطنية من ألحانه تحت عنوان «مش مجرد نيل».