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رئيس «القومي لحقوق الإنسان» يشيد بدراسة مصرية حول «كوفيد -19»

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رئيس «القومي لحقوق الإنسان» يشيد بدراسة مصرية حول «كوفيد -19» رئيس «القومي لحقوق الإنسان» يشيد بدراسة مصرية حول «كوفيد -19»

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أكد محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، على أهمية الدراسة التي أعدها الدكتور عماد عواد تحت عنوان، «كوفيد- ١٩» وحقوق الإنسان دراسة تحليلة لصانعي القرار على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضاف رئيس المجلس، في تصريحات صحفية، أن هذه الدراسة تأتى في وقت مناسب للتمكين من فهم حقيقة الخطر الذي يواجه المجتمعات والتجذبات التي تحيط به بين نظريات المؤامرة والتي تكرر نفسها مع كل وباء أو جائحة، ورائها المرض والموت والشلل في كافة أوجه الحياة.

وأشاد فائق، بأهمية الدراسات التي تعمل على نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.

يذكر أن الدكتور عماد عواد دبلوماسي مصري سابق، وموظف دولى سابق بالإدارة السياسية بمنظمة الوحدة الإفريقية.

المصرى اليوم

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