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رئيس «الإنجيلية»: النسيج الوطني للمصريين هو حجر الأساس لمواجهة أي تحديات

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رئيس «الإنجيلية»: النسيج الوطني للمصريين هو حجر الأساس لمواجهة أي تحديات رئيس «الإنجيلية»: النسيج الوطني للمصريين هو حجر الأساس لمواجهة أي تحديات

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هنأ الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على رأس وفدٍ من قيادات الطائفة الإنجيلية، اليوم الاثنين، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بمقر وزارة الأوقاف.

وقال زكي خلال اللقاء «إننا نشعر بفخر كبير في زيارة فضيلتكم، ونؤمن بأن النسيج الوطني القوى والحقيقي للمصريين هو حجر الأساس في مواجهة أي تحديات تواجهنا» مضيفًا «أننا نثق في قدرة مؤسسات الدولة على تحقيق آمال وطموحات المصريين».

ومن جانبه أعرب وزير الأوقاف عن سعادته وتقديره الكبير بتهنئة رئيس الطائفة الإنجيلية بعيد الأضحى، مشيرًا إلى «أن تهنئكم لنا اليوم تعبر عن حالة التعايش الحقيقية بين أبناء الوطن الواحد، وتعكس مدى قوة العلاقة التي نحرص عليها ونسعى لها».

المصرى اليوم

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