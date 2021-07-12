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مباشر - السيد جمال: سجلت شركات الإسمنت السعودية المدرجة ارتفاعا في حجم المبيعات خلال النصف الأول من عام 2021 بنسبة 12.02% وبزيادة تعادل 2.97 مليون طنا مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.

وبلغ إجمالي مبيعات 17 شركة مدرجة بالسوق المالية السعودية "تداول"، وفقا لإحصائية أعدها "مباشر" تستند لبيانات شركة أسمنت اليمامة، أكثر من 27.63 مليون طنا في النصف الأول من العام الجاري، مقابل مبيعات وصلت إلى 24.67 مليون طنا خلال الفترة ذاتها من عام 2020.

وتصدرت شركة أسمنت المنطقة الجنوبية "أسمنت الجنوب" الشركات السعودية على مستوى صادرات الإسمنت بالنصف الأول من عام 2021؛ بواقع 3.55 مليون طنا، يليه شركة الإسمنت السعودية "أسمنت السعودية" بصادرات بلغت 3.23 مليون طنا.

وجاءت شركة أسمنت ينبع بالمرتبة الثالثة بصادرات بلغت 2.48 مليون طنا، ثم أسمنت القصيم بواقع 2.31 مليون طنا، وخامسا أسمنت اليمامة بـ 2.15 مليون طنا، فيما كانت أسمنت تبوك الأقل في المبيعات بإجمالي 638 ألف طنا خلال النصف الأول من 2021.

وارتفعت مبيعات الإسمنت بالسعودية خلال النصف الأول من عام 2021؛ بدعم من ارتفاع التسليمات المحلية بنسبة 13.5% وبما يعادل 3.2 مليون طنا مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.

وبلغت مبيعات شركات الإسمنت داخل المملكة 26.83 مليون طنا خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 23.64 مليون طنا في الفترة ذاتها من العام 2020.

وفي المقابل، انخفضت صادرات شركات الإسمنت السعودية بنسبة 22.37% خلال النصف الأول من عام 2021 على أساس سنوي، مسجلة 805 آلاف طنا، مقارنة مع 1.04 مليون طنا بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وعلى مستوى الإنتاج، سجل ارتفاعا بنحو 11.8% خلال النصف الأول من عام 2021 على أساس سنوي وبزيادة تقدر بـ 2.95 مليون طنا عن إنتاج الفترة المماثلة من العام الماضي.

وبلغ إجمالي إنتاج شركات الإسمنت السعودية 27.89 مليون طنا في النصف الأول من العام الحالي، مقابل 24.94 مليون طنا بالفترة ذاتها من العام 2020.

وانخفضت مخزونات شركات الإسمنت السعودية إلى 1.35 مليون طنا بنهاية النصف الأول من عام 2021، مقارنة مع 1.44 مليون طنا في نهاية الفترة المماثلة من العام الماضي، بتراجع نسبته 6.3% على أساس سنوي.

نمو المبيعات 21.3% بالربع الثاني

وسجلت مبيعات شركات الإسمنت السعودية ارتفاعا خلال الربع الثاني من عام 2021 بنسبة 21.34% على أساس سنوي، وبزيادة تبلغ 2.08 مليون طنا عن الفترة المماثلة من العام الماضي.

وبلغت مبيعات شركات الإسمنت (المحلية والصادرات) 11.82 مليون طنا بالربع الثاني من عام 2021، مقابل 9.74 مليون طنا في الربع المماثل من عام 2020.

وجاءت الزيادة مع ارتفاع المبيعات المحلية بنحو 22.8% على أساس سنوي، إلى 11.47 مليون طنا، مقارنة مع 9.34 مليون طنا في الربع الثاني من عام 2020.

فيما انخفضت الصادرات بالربع الثاني من العام الحالي إلى 348 ألف طنا، مقابل 400 ألف طنا في الربع المماثل من العام الماضي، بتراجع 13%.

وارتفع إنتاج شركات الإسمنت السعودية 21.9% بالربع الثاني من عام 2021 إلى أكثر من 12 مليون طنا، مقابل 9.87 مليون طنا في الربع ذاته من العام الماضي.

انخفاض المبيعات 9.9% خلال يونيو رغم تحسن الصادرات

وعلى مستوى مبيعات شركات الإسمنت السعودية في شهر يونيو/ حزيران من عام 2021، شهدت انخفاضا بنسبة 9.85% على أساس سنوي، إلى 4.27 مليون طنا، مقابل 4.74 مليون طنا في الشهر المماثل من العام الماضي.

وتأثرت المبيعات بانخفاض التسليمات المحلية بنسبة 10.8% إلى 4.15 مليون طنا، مقابل 4.65 مليون طنا في الشهر المماثل من العام 2020.

وارتفعت صادرات شركات الإسمنت بنسبة 41.2% خلال يونيو/ حزيران من عام 2021 إلى 120 ألف طنا، مقابل 85 ألف طنا في الشهر ذاته من العام الماضي.

وانخفض إنتاج شركات الإسمنت في المملكة بنسبة 6.6% خلال شهر يونيو/ حزيران 2021 إلى 4.29 مليون طنا، مقابل 4.59 مليون طنا في الشهر ذاته من العام الماضي.

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