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علّقت الفنانة نجلاء بدر على حضورها لحفل زفاف، بعد ساعات من وفاة الفنان سمير غانم، لافتة إلى أنها بالتأكيد حزنت على وفاة الفنان الراحل.

وقالت «بدر» خلال مقطع فيديو تم تداوله الساعات الماضية: «أنا زعلت جدًا على سمير غانم لكن مش هيكون قد زعلي على والدي».

وتابعت عن تعرّضها للانتقادات بسبب احتفالها رغم وفاة «غانم»: «الكلام دا لو حضرت الجنازة ورجعت، لكن أنا ماحضرتش الجنازة أصلا، أنا زعلت على الفنان سمير غانم لكن زعلت على أبويا أكتر فأكيد لو كان أبويا ماكنتش هروح (فرح)».

وكان الفنان رحل مايو الماضي، في مستشفى بالقاهرة عن عمر ناهز 84 عاما، وكشف نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي، أسباب وفاة الراحل، وقال الفنان لـ«المصري اليوم»: «حسب معلوماتي بدأت كورونا لكن كان في آثار كلى لكنها بدأت كورونا والوفاة اعتقد حاجة خاصة بالكلى».

وفي يوم الوفاة، اجتمع الفنانين بعد ساعات للاحتفال بحفل زفاف نجل رجل الأعمال المصري على الجميل، وأحيا الحفل الغنائي الفنان عمرو دياب، وحضر عدد كبير من الفنانين مثل يسرا ولبلبة وإلهام شاهين كما حضرت الفنانة نجلاء بدر وكانت ترقص على نغمات أغاني «دياب» بحفل الزفاف.