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يشهد أداء اليمين للمستشار حسين فتحي رئيسًا لهيئة قضايا الدولة (صور)

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شهد الرئيس عبدالفتاح اليوم أداء حلف اليمين للمستشار حسين مصطفى فتحي رئيسًا لهيئة قضايا الدولة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن السيسي اجتمع مع الرئيس الجديد لهيئة قضايا الدولة عقب أدائه اليمين الدستورية، حيث أكد دور الهيئة كمؤسسة قضائية شامخة في ترسيخ العدالة على نحو يحفظ الحقوق ويصون مصالح الوطن.

وقد سبق أداء اليمين للرئيس الجديد لهيئة قضايا الدولة، قيام الرئيس بمنح المستشار أبوبكر الصديق محمد عامر رئيس هيئة قضايا الدولة السابق وسام الجمهورية من الطبقة الأولى.

وأعرب الرئيس السيسي في هذا الصدد عن خالص تقديره للمستشار أبوبكر الصديق عامر لجهوده الكبيرة وتفانيه في إنفاذ القانون وتحقيق العدالة.

السيسي يشهد أداء اليمين لرئيس هيئة قضايا الدولة المستشار حسين مصطفى فتحي
السيسي يشهد أداء اليمين لرئيس هيئة قضايا الدولة المستشار حسين مصطفى فتحي
السيسي يشهد أداء اليمين لرئيس هيئة قضايا الدولة المستشار حسين مصطفى فتحي
السيسي يشهد أداء اليمين لرئيس هيئة قضايا الدولة المستشار حسين مصطفى فتحي
السيسي يشهد أداء اليمين لرئيس هيئة قضايا الدولة المستشار حسين مصطفى فتحي
السيسي يشهد أداء اليمين لرئيس هيئة قضايا الدولة المستشار حسين مصطفى فتحي

المصرى اليوم

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