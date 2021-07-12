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اطلقت جمعية تنمية الأسرة والبيئة بقنا، مشروعها الجديد «معًا نصنع الفارق»، من أجل تحسين خدمات تنظيم الأسرة والصحة الانجابية والذي يتم تنفيذه بالشراكة مع مشروع «تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة»، الذي تقوم بتنفيذه هيئة جون سنو بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، في إطار الدور التنموي والمشاركة الفعالة في تحقيق «رؤية مصر 2030».

وقالت الدكتورة داليا ابراهبم، منسق المشروع، إن المشروع ينفذ بمركزي قنا والوقف، ويهدف إلى رفع وعي المجتمعات المحلية بأهمية تنظيم الاسرة.. مؤكدة أن المشروع يستهدف سته قري بمحافظة قنا مركز قنا قريتي (المحروسة – المنيرة ) مركز الوقف أربعة قري (المراشدة – القلمينا – جزيرة الحامودي – عزبة علام ) وستهدف المشروع رفع وعي 11500 سيدة في سن الانجاب ( م 15 إلى 45 ) على مدار المشروع.

وأضافت أن التوعية لكافة فئات المجتمع نساء – شباب – أطفال – قيادات من شأنها عمل تغير نوعي ملموس في أفكار المجتمع وتبني مبادئ تنظيم والصحة الإنجابية للحفاظ على صحة الأم والطفل ودفع عجلة التنمية.

ورحبت الدكتورة هدى السعدي، مقرر المجلس القومي للمرأة بقنا، والتي أكدت دور المجلس القومي للمرأة، في دعم كافة الأنشطة التنموية بقنا وخاصة التي توجه بشكل مباشر للمرأة بعد ذلك تم عرض نبذه عن جمعية تنمية البيئة والأسرة فدا ومشروع «معًا نصنع الفارق» قام بتقديمها الدكتور أحمد النقيب، رئيس مجلس إدارة الجمعية، ونقيب الصيادلة بمحافظة قنا.

كما قام الدكتور أحمد عسران، مدير المشروع بمحافظة قنا بتعريف المشاركين بمشروع ’’تعزيز برنامج مصر لتنظيم الاسرة ‘‘والذي يقوم بتنفيذ عدة تدخلات لدعم تنظيم الاسرة والصحة الإنجابية بالمحافظة منها تدريب الأطباء والممرضات والصيادلة كذلك توعية الاسر بالشراكة مع قطاع المجتمع. جاء المؤتمر تحت رعاية كل من وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، وبحضور حسن عثمان، وكيل المديرية، والذي تحدث عن دور الجمعيات الاهلية في دفع عجلة التنمية، والمساهمة في تنفيذ رؤية مصر 2030 .

واختتم اللقاء بمناقشة مفتوحة حول اليات تنسيق عمل الشركاء بمحافظة قنا لإنجاح أنشطة المشروع التي تعتبر جزا من رؤية مصر 2030.