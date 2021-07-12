نضال الداعور.. بطلٌ فلسطيني أفقده الاحتلال ذراعه فقبض على حلمه بالأخرى (بروفايل)

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

رغم القيود التي تفرضها الإعاقة البدنية، ورغم القيود المضاعفة التي يفرضها الحصار؛ تمكن الفلسطيني نضال الداعور، ابن قطاع غزة أن يثبت أن يد واحدة كافية لأن يقبض على حلمه ويكون بطلًا في كمال الأجسام؛ بعدما أفقده الاحتلال يده الأخرى في قصف باغت القطاع في العام 2008.

نضال داعور، سائق مركبة إسعاف فقد ذراعه اليسرى أثناء تأديته واجبه في إغاثة أهالي القطاع وإنقاذ أرواحهم، حين باغته الاحتلال وقصف سيارة الإسعاف بمن عليها في العام 2008.

لجأ نضال إلى رياضة كمال الأجسام نوع من أنواع المقاومة؛ بعدما راوضته فكرة رفع الأثقال أثناء خضوعه لجلسات العلاج الطبيعي، بأحد مشافي القطاع المحاصر فكما حارب ضمور عضلات ما تبقى من ذراعه بالتمرين كافح الاحتلال بالبقاء قويًا، بحسب تصريحاته لشبكة «سبوتنيك» الروسية.

كانت رغبة نضال الداعور المُلحة في استئناف واجبه الوطني تجاه أهالي قطاع غزة على مدار الـ13 عامًا الماضية خير دافع لتحقيق إنجاز ملموس في رياضة كمال؛ كأول بطل عربي يمارس هذه الرياضة بيد واحدة، فضلًا عن امتلاكه صالة تدريب خاصة به.

نضال الداعور ، بطل فلسطيني أفقده الاحتلال ذراعه فقبض على حلمه بالأخرى

عبر دعامة من القماش المقوى يربط بها زوايا ذراعه المبتورة ليصبح جسمه متناسق أثناء التدريب تمكن الداعور من الحصول جسد ممشوق، مشدود الصدر والأكتاف، يمكنه من منافسة الأصحاء من ممارسي الرياضة ذاتها

نضال الداعور ، بطل فلسطيني أفقده الاحتلال ذراعه فقبض على حلمه بالأخرى

شارك الداعور في مسابقات محلية وحقق بها نجاحات وأرقام قياسية؛ غير أنه يطمح أن يمثل فلسطين في المسابقات العربية والدولية، كما يطمح في تطوير مشروعه الخاص ليصبح حاضنة رياضية لمن فقدو أطرافهم في قطاع غزة.