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بيلاروسيا تتصدر منافسات سباحة تتابع السيدات ببطولة العالم للخماسي بأكاديمية النقل البحرى

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بيلاروسيا تتصدر منافسات سباحة تتابع السيدات ببطولة العالم للخماسي بأكاديمية النقل البحرى بيلاروسيا تتصدر منافسات سباحة تتابع السيدات ببطولة العالم للخماسي بأكاديمية النقل البحرى

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حصد ثنائي منتخب بيلا ، كاترينا سوكورا وكريستينا أيستونيا، المركز الأول بمجموع نقاط 311 نقطة ،ببطولة العالم للخماسي الحديث للناشئين والناشئات، والتي تستضيفها ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، في الفترة من 12 حتى 18 يوليو الجاري.

بينما احتل لاعبي منتخب ، أميرة قنديل وسلمي أيمن، المركز الثاني بمجموع نقاط 306، فيما جاء ثنائي الإيطالي، باتريكا ميركوري وأليس رينادو، في المركز الثالث بمجموع نقاط 303.

الجدير بالذكر، أن منافسات التتابع للسيدات، ببطولة العالم للخماسي الحديث، قد انطلقت صباح اليوم الأثنين، ويمثل منتخب مصر فيها بفريقين وهما: سلمي أيمن وأميرة قنديل (أ)، هايا فكري ومايا محمد (ب) ومن المقرر أن تقام بعد قليل منافسات السلاح ويليها منافسات السلاح الإضافية في تمام الرابعة ،ثم تقام أيضاً منافسات الفروسية في تمام السادسة مساء، وتختتم منافسات اليوم بالليزر رن في الثامنة مساء.

ويشارك في البطولة 165 لاعب ولاعبة، بواقع 92 لاعب و73 لاعبة من 27 دولة وهم: بيلاروسيا والبرازيل وكندا والتشيك والإكوادور وفرنسا وجورجيا وألمانيا وجواتيملا والمجر وإيطاليا وكازاخستان وكوريا الجنوبية ولاتفيا وليتوانيا والمكسيك وبيرو وبولندا وروسيا وجنوب أفريقيا وإسبانيا والسويد وسويسرا وتركيا وأوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة.

يقود المنتخب الوطني روؤف حسام المدير الفني للمنتخبات القومية وعمرو السيد المدير الفني للناشئين ومدربي السلاح أحمد الصغير ومحمد غيث ومحمد حسني ومحمد الصباحي وعبدالرحمن عادل وسامح مجدي، ومدربي السباحة طارق نويهي وخالد عصفور وعلي الوكيل، ومدربي الجري إيهاب سيد ومحمود السيد وهشام سليمان ومدربي الرماية إبراهيم سكر وعمرو عادل، ومدربي الفروسية ياسر عصر وخالد السنباطي ويوسف جلال ومدرب اللياقة البدنية محمد الجمال وطبيب العلاج الطبيعي يوسف حسن والدكتور باسل جميل طبيب المنتخب الوطني.

المصرى اليوم

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