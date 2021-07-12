العثور على حطام سفينة غرقت قبل قرون.. ما قصتها؟

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أعلنت وسائل إعلامية روسية العثور على حطام سفينة من المرجح أنها غرقت قبل ثلاثة قرون .

ونقلت وكالة «نوفوستي» للأنباء، عن البروفيسور، جريجوري جولوفتشانسكي، رئيس بعثة كاما الأثرية بجامعة بيرم الروسية، قوله أن البعثة عثرت على سفينة في نهر «كاما» غرقت قبل عدة قرون.

وترجح البعثة الأثرية الروسية، أن السفينة تعود مبدئيا إلى القرون السابع عشر -التاسع عشر، على عمق 20 مترا بالقرب من بلدة خوخلوفكا.

ويبلغ طول السفينة الغارقة نحو 25 مترا وعرضها خمسة أمتار، لكن الباحثين لم يتمكنوا من تحديد حالة السفينة بصورة كاملة حتى الوقت الراهن.

ويأمل فريق البعثة لأثرية استخراجها مع حلول الخريف، والكشف عما إذا كانت صالحة للعر المتحفي.

وفق البروفيسور جولوفتشانسكي، رئيس البعثة الأثرية الروسية: «جرت دراسة السفينة باستخدام التقنيات والمعدات الحديثة؛ وحسبما افادت به تقنية النمذجة الرقمية، من المرجح أن السفينة الغارقة استخدمت لنقل البضائع، وتعود للقرون السابع عشر- التاسع عشر».

وأضاف جولوفتشانسكي، أنه من السابق لأوانه الخروج باستنتاجات أكثر دقة حاليا حول تحديد هوية السفينة لأنها لا تزال قيد الدراسة.

وأضاف موضحا، أن باحثين من مركز الأورال للدراسات تحت سطح الماء وبعثة كاما الأثرية التابعة لجامعة بيرم للبحوث، عثروا هذه السفينة في إطار برنامج مسح مائي لإقليم بيرم لتسجيل مواقع التراث الثقافي المغمورة بالمياه.

ولم يقرر الباحثون إذا ما كانوا سيرفعون السفينة من مكانها، نظرًا لضرورة الحفاظ على هيكلها سالمًا.