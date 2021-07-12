شريف يتصدر قائمة ترتيب هدافي الدوري المصري

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تمكن محمد شريف لاعب الأهلي من تصدر قائمة ترتيب هدافي الدوري المصري للمرة الأولى هذا الموسم، متساوياً مع أحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا كليوباترا بـ15 هدفا.

وسجل محمد شريف ثلاثة أهداف «هاتريك» خلال مواجهة المارد الأحمر أمام مصر المقاصة في إطار المباريات المؤجلة من الجولة الـ18 لبطولة الدوري المصري في اللقاء الذي انتهى بنتيجة 4 -1.

وقررت اللجنة الفنية لاتحاد الكرة احتساب الهدف الثالث في مرمى مصر المقاصة لصالح محمد شريف بعدما تم تسجيله تليفزيونياً باسم محمد الدسوقي مدافع الفريق الفيومي بالخطأ في مرماه.

وأصبحت قائمة ترتيب هدافي الدوري المصري كالتالي: