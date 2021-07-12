دعماً لـ رامي صبري..صفحات نجوم الغناء تتحول إلى سرادق عزاء بعد وفاة شقيقه

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وجه عدد من نجوم الفن رسائل دعم للمطرب رامي صبري عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وحرصوا على نعى شقيقه كريم صبري الذي توفي أمس غرقا بترعة المريوطية.

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وكان في مقدمتهم الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين الذي كتب عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»: «البقاء لله خالص التعازي إلى الفنان رامي صبري في وفاة شقيقة كريم صبري أدعو الله ان يتغمده برحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان».

ونعى النجم عمرو دياب المطرب رامي صبري في وفاة شقيقه وكتب «دياب» من خلال صفحته الرسمية بموقع «فيس بوك»: «خالص عزائي للفنان رامي صبري في وفاة أخيه رحمه الله وألهم العائلة الصبر والسلوان».

كما نعى الفنان إيهاب توفيق شقيق الفنان رامى صبرى من خلال حسابه الرسمي بموقع «فيسبوك»، حيث نشر صورة لكريم صبرى وعلق عليها: «إنا لله وإنا إليه راجعون، خالص عزائي لوفاة كريم صبري الأخ الأصغر للفنان رامى صبري.. رحمه الله وألهم أهله الصبر والسلوان».

وكتب الفنان تامر حسني عبر حسابه الرسمي بموقع «فيسبوك»، :«البقاء لله في وفاة كريم صبري الأخ الأصغر لصديقي وأخي الفنان رامي صبري نسألكم الدعاء والفاتحة له».

وانضمت الفنانة أصالة إلى قائمة المعزين قائلة عبر تغريدة بحسابها الرسمي بموقع التغريدات القصير «تويتر»: «أخي وصديقي الغالي رامي صبري .. الله يرحم أخي كريم ويغفر له ويعينك وكلّ من تعلّق قلبه به ولا حول ولا قوّة إلّا بالله العليّ العظيم».

وأيضاً كتب الفنان تامر عاشور عبر حسابه الرسمي بموقع «فيسبوك»، معبرا عن صدمته من الخبر: «حقيقي الواحد مش عارف يقول إيه وحقيقي كلنا هنموت ومحدش يغلى على اللي خلقه فعلا حزن كبير، والصبر من عند ربنا سبحانه وتعالى في وفاة الفنان كريم صبري الشقيق الأصغر للفنان رامي صبري دعواتكم لرامي ولأهله بالصبر».

وعبر الملحن والشاعر الغنائي عزيز الشافعي عن حزنه، وكتب تدوينة له عبر حسابه الرسمي بموقع «فيس بوك»: «البقاء والدوام لله، خالص العزاء والمواساة للفنان رامي صبري في وفاة أخيه المرحوم كريم صبري، ونسأل الله أن يغفر له ويتقبل منه صالح الأعمال ويدخله فسيح جناته وندعو بالصبر والسلوان للعائلة الكريمة».

وقدمت العزاء الفنانة إنجي خطاب في وفاة شقيق الفنان رامي صبري، ونشرت صورة لرامي صبري مع شقيقه من خلال، حسابها الرسمي بموقع «إنستجرام».

وعلقت الفنانة إنجى خطاب: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. خبر محزن توفي إلى رحمة الله زميلي ودفعتي في أكاديمية الفنون كريم صبري شقيق الفنان رامي صبري مش مصدقة».

وتابعت: «الله يرحمك يا كريم كنت موهوب وكان عندك أحلام كتير نفسك تحققها وكنت طيب وجدع ولسه صغير متغلاش على اللي خلقك ربنا يرحمك يا كريم ويصبر أهلك يارب رجاء ادعوله بالرحمه والمغفرة».

وتوفي كريم صبري شقيق المطرب رامي صبري، مساء أمس، غرقا في بحيرة المريوطية، ونعى رامي صبري شقيقه الراحل وكتب عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: «توفي إلى رحمة الله أخي وحبيبي الغالي كريم صبري ندعو الله أن يرحمه ويغفر له».

يذكر أن الراحل كريم صبري هو الشقيق الأصغر للمطرب رامي صبري، وكان يعكف خلال الفترة الماضية على الاستعداد لطرح مجموعة من الأغاني بشكل منفرد، بعد تعثر مشروع ألبومه الغنائي الأول.

ويشيع جثمان كريم صبري عقب صلاة عصر اليوم من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، ويتم دفن جثمانه في مقابر الأسرة بطريق الواحات.