محافظ السويس يتفقد امتحانات الثانوية العامة بالمدرسة العسكرية (صور)

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تفقد اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس،الإثنين، لجان الثانوية العامة لمتابعة سير الامتحانات أثناء أداء الطلاب لامتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية التي بدأها بتفقد لجان مدرسة السويس الثانوية العسكرية بنين بحي السويس والتي رافقه خلالها الدكتور عبدالله رمضان نائب المحافظ، وخالد سعداوي السكرتير العام لمحافظة السويس والعميد ايهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد، ومحمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم وإسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالسويس.

وأثناء الجولة تفقد المحافظ على سير الامتحانات من رؤساء اللجان، مؤكدا على الالتزام بكل القرارات والإجراءات الاحترازية والوقائية والتعقيم المستمر للمدرسة وداخل كل لجنة وتوزيع أدوات الوقاية والمطهرات على الطلبة، مؤكدًا تواجد ممثل مديرية الصحة في كل مدرسة.

وأكد المحافظ على تقديم كل التسهيلات للمراقبين ورؤساء اللجان سواء في اللجان أو في الاستراحات.

يذكر أن عدد لجان امتحانات الثانوية العامة بالسويس ١٦ لجنة امتحانات منهم لجنة للمكفوفين على مستوى مدارس السويس ويبلغ عدد الطلاب نحو ٣٩١١ طالبا وطالبة منهم ١٤٩٧ بالشعبة الادبي وعدد ٢٤١٤ طالب وطالبة بالشعبة العلمي.

محافظ السويس يتفقد امتحانات الثانوية العامة بمدرسة العسكرية بنين

محافظ السويس يتفقد امتحانات الثانوية العامة بمدرسة العسكرية بنين

محافظ السويس يتفقد امتحانات الثانوية العامة بمدرسة العسكرية بنين

محافظ السويس يتفقد امتحانات الثانوية العامة بمدرسة العسكرية بنين

محافظ السويس يتفقد امتحانات الثانوية العامة بمدرسة العسكرية بنين

محافظ السويس يتفقد امتحانات الثانوية العامة بمدرسة العسكرية بنين

محافظ السويس يتفقد امتحانات الثانوية العامة بمدرسة العسكرية بنين

محافظ السويس يتفقد امتحانات الثانوية العامة بمدرسة العسكرية بنين

محافظ السويس يتفقد امتحانات الثانوية العامة بمدرسة العسكرية بنين

محافظ السويس يتفقد امتحانات الثانوية العامة بمدرسة العسكرية بنين